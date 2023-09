Intel enthüllt Thunderbolt 5: Déi nächst Generatioun vu PC Konnektivitéit

Intel huet Thunderbolt 5 ugekënnegt, déi lescht Iteratioun vu senger PC Kabel Technologie, an et versprécht bedeitend Verbesserungen iwwer säi Virgänger ze liwweren. Mat bis zu dräimol d'Bandbreedung vum Thunderbolt 4, ënnerstëtzt Thunderbolt 5 verschidde 8K Affichage a Spillmonitore mat bis zu 540Hz. Ausserdeem bitt et 240 Watt Ladekraaft.

Am Verglach mam Thunderbolt 4, deen am Joer 2020 verëffentlecht gouf a wéi eng raffinéiert Versioun vum Thunderbolt 3 ausgesäit, duerstellt Thunderbolt 5 e grousse Sprong no vir. Gebaut op der USB4 v2 Spezifizéierung, et bitt eng Basisgeschwindegkeet vun 80 Gbps an ënnerstëtzt verstäerkte Geschwindegkeete vu bis zu 120 Gbps mat Hëllef vun der Bandbreedung. Thunderbolt 5 erfuerdert och Ënnerstëtzung fir Dual 6K Schiirme, am Géigesaz zum Thunderbolt 4 seng Ufuerderung fir Dual 4K Monitore. Wat d'Kraaft ugeet, bitt Thunderbolt 5 e Minimum vun 140 Watt Ladekraaft, mat engem méi staarken 240W Modus.

Dem Intel säin Zil mat Thunderbolt Technologie war ëmmer eng eenzeg Kabelléisung fir Daten a Kraaftbedürfnisser ze bidden. Thunderbolt 5 hëlt e Schrëtt méi no un deem Ideal, mat senger verstäerkter Ladekraaft vu bis zu 240W. Dëst bedeit datt e puer Gaming Laptops an Aarbechtsstatiounen eleng op Thunderbolt 5 kënne vertrauen fir béid Datenübertragung an Opluedstatioun, eliminéiert d'Noutwendegkeet fir e separaten Powerport an d'Reduktioun vu Kabelschlag.

Thunderbolt 5 bréngt och Ënnerstëtzung fir DisplayPort 2.1 a PCI Express Gen 4 Standards, déi besonnesch avantagéis fir extern GPUs a méi séier extern Späichere sinn. Zousätzlech mécht déi verstäerkte Bandbreedung vum Thunderbolt 5 Dieren op fir nei Accessoiren wéi extern AI Beschleuniger.

Intel plangt Thunderbolt 5 Accessoiren a PCs am Joer 2024 ze verëffentlechen, bitt de Benotzer eng verstäerkte Konnektivitéitserfarung. Wärend eng méi spezifesch Timeline hëllefräich wier, ass et verständlech datt Intel virsiichteg ka sinn fir Clienten ze vermeiden fir Systemer an der Tëschenzäit ze kafen.

Als Conclusioun duerstellt Thunderbolt 5 e wesentleche Fortschrëtt an der PC Konnektivitéit, bitt verstäerkte Bandbreedung, Ënnerstëtzung fir verschidde 8K Displays a méi héich Erfrëschungsrate Gaming Monitore, a verstäerkte Ladefäegkeeten. Mat Thunderbolt 5 schafft Intel un seng Visioun vun enger eenzeger Kabelléisung fir all Daten a Kraaftbedürfnisser.

