Intel Corp. Aktie klëmmt, op der Streck fir déi längsten Daily Gain Streak an iwwer 18 Joer

Intel Corp., den Chipmaker, erliewt seng längste Sträif vun deegleche Gewënn an iwwer 18 Joer, mat sengem Aktien eropgaang fir déi zéngt hannereneen Sessioun. Wann d'Aktien d'Sessioun an engem positiven Territoire ophalen, géif dat dem Intel säi längsten Rallye markéieren zënter Mee 2005. Iwwer dës Period ass d'Aktie vun der Firma bal 19% eropgaang, wat säi Joer bis elo Viraus op 47% bréngt, wat den Opstig vun der Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, dee bei 42% steet.

Ee vun de bäidréiende Faktoren zum Intel Rallye sinn déi rezent Bemierkunge vu sengem Chief Executive Officer, Pat Gelsinger, dee gesot huet datt d'Firma op der Streck ass fir seng Prognosen fir Drëtte Véierel ze treffen. Zousätzlech hunn d'Spannungen tëscht den USA a China och eng Roll gespillt. Wéi China plangt säi Verbuet op d'Benotzung vun iPhones an e puer Regierungsagenturen auszebauen, sinn d'US Firme mat verstäerkten Drock konfrontéiert, profitéiert Intel. Analysten suggeréieren datt d'Besëtzer vun der gréisster US Semi Fabréck ëmmer méi wäertvoll ka ginn, an Intel positionéiert als de "erkannten 'heemlechen Semi Gewënner' wann den US-China Handelskrich verstäerkt."

Trotz der positiver Leeschtung bleift d'Aktie vun Intel ausserhalb vun der Wall Street. Nëmme liicht iwwer 20% vun Analysten hunn eng bullish Bewäertung op der Bourse, a seng Konsens Bewäertung ass déi niddregst ënnert de Komponente vum Halbleiterindex.

Insgesamt gëtt et Optimismus ronderëm den Intel Ausbroch, an Analysten froe wéi laang nëmme Manager kënne weider ënnergewiicht ginn oder INTC vermeiden. Wéi d'Firma seng positiv Streck weiderféiert, wäerten d'Investisseuren no fir weider Entwécklunge kucken.

