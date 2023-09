Intel enthüllt Thunderbolt 5: Méi séier Geschwindegkeet a verbessert Display Experienz

Intel huet offiziell Detailer iwwer de kommende Thunderbolt 5 Kabel ugekënnegt, deen erwaart gëtt am Joer 2024 lancéiert ze ginn. Déi bemierkenswäert Feature vum Thunderbolt 5 ass seng Fäegkeet fir Daten mat enger Geschwindegkeet vu bis zu 120 Gigabits pro Sekonn (Gbps) ze vermëttelen, a gläichzäiteg kréien Daten mat bis zu 40 Gbps. Dës nei Feature, genannt Bandwidth Boost, gëtt aktivéiert wann e High-Bandwidth Display mam Thunderbolt Hafen ugeschloss ass.

Am Verglach zu sengem Virgänger, Thunderbolt 4, bitt Thunderbolt 5 zweemol d'Geschwindegkeet, mat engem Standardmodus vun 80Gbps a béid Richtungen. Zousätzlech zu senger méi schneller Datenübertragungsrate ënnerstëtzt Thunderbolt 5 och Dual 6K Monitore, während Thunderbolt 4 nëmmen Dual 4K Monitore ënnerstëtzt.

Thunderbolt 5 wäert mat fréiere Versioune vun Thunderbolt kompatibel sinn a baséiert op verschidde Spezifikatioune, dorënner USB-IF USB4 Versioun 2.0, VESA DisplayPort 2.1, a PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Ee vun de Schlëssel Fortschrëtter am Thunderbolt 5 ass seng Notzung vun der Puls-Amplitude Modulation-3 (PAM-3) Signaliséierungstechnologie, déi méi héich Auerraten erméiglecht an d'Gesamtleistung verbessert. Thunderbolt 5 ass och entwéckelt fir dynamesch Displaybandbreedung ze managen, d'Allokatioun vun der Bandbreedung ze optimiséieren op Basis vun den Ufuerderunge vun individuellen Affichage.

Intel erwaart datt Thunderbolt 4 an Thunderbolt 5 fir e puer Joer coexistéieren, mat Mainstream Benotzer déi Thunderbolt 4 adoptéieren an d'Creatoren a Gameren fréi Adoptateure vun Thunderbolt 5 sinn. Resolutiounen a Multiple Monitore.

Insgesamt versprécht Thunderbolt 5 méi séier Geschwindegkeet, verbessert Leeschtung an eng super Displayerfahrung ze liwweren. Et ass agestallt fir d'Konnektivitéit an der PC- an Accessoireindustrie ze revolutionéieren wann et am Joer 2024 verëffentlecht gëtt.

