Instagram Threads App erweidert Schlësselwuert an Thema Sich Feature op méi Länner

D'Instagram Kommunikatiouns-App, Threads, erweidert seng Schlësselwuert an Thema Sichfunktioun op verschidde Länner, dorënner Indien, d'USA, Groussbritannien, Argentinien, Mexiko, an anerer. Dës Expansioun zielt méi Benotzer op d'Plattform unzezéien, géint de rezente Réckgang an der Notzung. D'Feature wäert souwuel op der Threads mobil App wéi och op der kierzlech lancéierter Web App verfügbar sinn.

Virdrun hunn Threads nëmme Benotzer erlaabt fir spezifesch Benotzerkonten ze sichen. Wéi och ëmmer, mat dësem Update kënnen d'Benotzer elo no Poste sichen op Basis vu Schlësselwieder oder Ausdréck. Andeems Dir op d'Sichikon tippt an e relevant Schlësselwuert oder Phrase an der Sichbar aginn, kënnen d'Benotzer duerch relevant Threads surfen.

Threads, déi am Juli als Text-baséiert Gespréichsapp gestart gouf, hunn am Ufank en enorme Succès mat 100 Milliounen Umeldungen bannent fënnef Deeg no senger Verëffentlechung erlieft. Wéi och ëmmer, d'Benotzung vun der App ass séier ofgeholl wéinst senger limitéierter Funktionalitéit. Als Äntwert füügt Instagram elo Basisfeatures derbäi fir nei Benotzer unzezéien an existent ze behalen.

Dës Funktiounen enthalen eng voll funktionell Webversioun, e chronologesche Feed vu Posts, e folgenden Tab, an e Reposts Tab. Wéi och ëmmer, d'App feelt nach ëmmer e puer fundamental Features wéi Ënnerstëtzung fir verschidde Konten, en Edit-Knäppchen an Direktnoriichten.

De Mark Zuckerberg, de CEO vu Meta, der Mammefirma vun Instagram, huet Optimismus iwwer Threads ausgedréckt wärend der Akommeskonferenz vun der Firma am Juli. Hien huet virausgesot datt d'App den nächste Milliarde Benotzer sozialen Netzwierk an der Suite vun Apps géif ginn, déi Facebook, Instagram, WhatsApp a Messenger enthalen. Den Zuckerberg huet unerkannt datt Threads nach ëmmer Plaz fir Verbesserung a punkto Basisfunktionalitéit huet, awer huet Vertrauen an d'App säi Potenzial fir Wuesstum ausgedréckt.

Insgesamt ass d'Expansioun vun der Threads 'Sichfunktioun op méi Länner an d'Zousatz vun Basisfeatures zielt fir d'Benotzer Engagement op der Plattform ze revitaliséieren a seng Positioun an der sozialer Medienlandschaft ze stäerken.

