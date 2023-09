All Ännerung am iresche Radio: Landschaft verännert a Méiglechkeete viraus

De rezenten Depart vum Today FM's Dermot Whelan an d'Arrivée vum Ryan Tubridy op Virgin Radio UK Highlight déi verännert Landschaft vum iresche Radio. Mat de Moien Slot ass de meeschte gesicht a kompetitivste Zäitslot, souwuel Radio 1 an Today FM gesinn e komplette Shake-up um 9 Auer op Wochendeeg. Wärend den Dave Moore probéiert dem Dermot & Dave seng Nolauschterer ze behalen, iwwerdenkt RTÉ säi permanente Plang fir den Nofolger vum Dermot Whelan.

Den Dan Healy, de Chef vun RTÉ 2FM, gesäit dat als eng fantastesch Geleeënheet fir een seng Mark ze maachen. Wéi och ëmmer, et ass onsécher wéi dëst d'Nolauschterer fir béid Statiounen beaflosst. D'Schluecht fir de Moien Slot reflektéiert eng méi breet Fro iwwer d'Zukunft vum iresche Radio, deen ofhängeg vun technologeschen Verännerungen a seng Fäegkeet fir nei Nolauschterer unzezéien.

Trotz den Erausfuerderunge vun der Pandemie, huet d'Radioindustrie e Stroum an de Reklammeakommes erlieft. Am Joer 2022 sinn d'Radiorecetten an der éischter Halschent vum Joer ëm 3% geklommen. Dëse Wuesstum ass am Géigesaz zu anere Mediensecteuren déi flaach Einnahmen an der selwechter Period erlieft hunn. De Radio representéiert elo 13% vum Werbemaart, e méi groussen Undeel wéi virausgesot Pre-Covid.

Den Erfolleg an Widderstandsfäegkeet vun der Radioindustrie wärend der Pandemie hunn d'Vertrauen am Secteur gestäerkt. D'Arrivée vu Bauer Media, déi e puer grouss Radiosender opkaf, dorënner Today FM, huet d'Industrie weider verstäerkt. Dem Bauer seng konsequent Marketingstrategien an Inhalter, déi mam Publikum resonéieren, hunn zu hirem Erfolleg bäigedroen.

Wärend de Bauer bléift, sinn d'Gewënn vum RTÉ Radio 1 wärend der Pandemie ëmgedréint. Seng Handelsleistung am Joer 2022 war méi gedämpft, mat Einnahmen déi nëmmen ëm 1.2% eropgoen. Allerdéngs behält RTÉ Radio 1 nach ëmmer en 19.8% Maartundeel. Dem RTÉ seng Jugendzielstatioun, 2FM, gëtt dacks kritiséiert, awer de Generaldirekter Kevin Bakhurst huet d'Ënnerstëtzung fir d'Statioun ausgedréckt.

D'Zukunft vum iresche Radio hänkt vu senger Fäegkeet of, sech un technologesch Ännerungen unzepassen an méi jonk Publikum unzezéien. Wärend FM Radio wäert weider wichteg sinn fir déi nächst zéng Joer, muss d'Industrie nei Weeër fir Wuesstum entdecken. Mat engem wuessende Werbemaart an enger erneierter Valorisatioun fir de Medium, ass den iresche Radio bereet fir weider Erfolleg.

