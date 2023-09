Ass Starfield wierklech de "wichteg" RPG deen et behaapt ze sinn?

Dem Bethesda säin héich erwaarten Sci-Fi RPG, Starfield, ass endlech verëffentlecht ginn. Mat senger ambitiéiser Skala an Ëmfang ass et als Zil ee vun de wichtegste RPGs ze sinn, déi jeemools gemaach goufen. Wéi och ëmmer, nodeems Dir Zäit mam Spill verbruecht huet, gëtt et kloer datt wärend et seng Stäerkten huet, et net fällt fir richteg Transzendenz z'erreechen.

Starfield, dem Bethesda säin éischten originelle IP a 25 Joer, ass zënter méi wéi engem Joerzéngt an der Entwécklung. D'Erwaardungen an d'Inset fir d'Spill konnten net méi héich sinn. Et ass och entscheedend fir Microsoft, déi dem Bethesda seng Muttergesellschaft, ZeniMax Media, am Joer 2010 kaaft huet, fir Exklusivitéite fir seng Xbox Konsole ze sécheren.

D'Spill versprécht Spiller "onparalleléiert Fräiheet" ze entdecken, awer dës Fräiheet ass dacks qualifizéiert. Wärend Starfield Spiller erlaabt d'Stären ze kucken, fillt et sech net ëmmer wéi e Spill aus Stärstuff selwer. Et fillt sech heiansdo méi wéi e Virtrag vun engem geléierten Astronom anstatt eng wierklech immersiv an beandrockend Erfahrung.

Starfield gouf mat anere Bethesda Spiller verglach, virun allem Skyrim, mat senger grousser Welt a Spiller-empowering Gameplay. Wärend et op vergaange Verëffentlechungen an e puer Schlësselberäicher verbessert, sou wéi manner Käfere a bessere Kampf, fällt et ëmmer nach net als eng transzendent Erfarung. Déi kolossal Skala vum Spill funktionnéiert géint de Sënn vu Wonner an Entdeckung déi et probéiert ze kreéieren.

Trotz senge Mängel ass Starfield nach ëmmer e gutt Spill. Et bitt eng iwwerzeegend Kampagne, zolidd Schéissmechanik a verbessert Grafiken. Wéi och ëmmer, et entsprécht net ganz dem Hype fir e "wichtëge" RPG ze sinn. Nëmmen Zäit wäert soen ob et dee Status duerch Post-Release Updates an Inhalt erreechen kann.

Um Enn ass Starfield en ambitiéise RPG deen net wierklech banebriechend ass. Wärend et seng Stäerkten a Verbesserungen iwwer vergaangene Bethesda Spiller huet, erreecht et net ganz den Niveau vun der Wichtegkeet déi et behaapt ze hunn. Ob et dee Status schlussendlech erreeche kann, bleift ofzewaarden.