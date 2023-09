The Luxury Wheels of Indian Actors: E Bléck op hir Porsche Kollektiounen

By

Vum Glitz a Glamour vun der Filmindustrie bis zur Verlockung vu Luxusautoen, indesch Akteuren hunn eng Virléift fir High-End Gefierer. Wärend vill Marke wéi Mercedes-Benz a BMW entscheeden, e puer huelen et e Schrëtt weider a ginn houfreg Besëtzer vu Porsche Sportsautoen. Loosst eis e puer indesch Akteuren méi no kucken, déi sech an hirer Léift mat Porsche verwéckelt hunn.

Sunny Deol, héich op den Erfolleg vu sengem leschte Film, Gadar 2, huet e Porsche 911 GT3 Touring zu senger Sammlung fréier dëst Joer bäigefüügt. Dësen 2023 Modell, dee ronn 3 Crore Rupien kascht, gouf houfreg nieft sengem Veteran Schauspiller Papp, Dharmendra, gewisen. Dem Sunny Deol seng Bewonnerung fir d'Mark Porsche ass evident, well hien och den 911 aus zwou Generatiounen virdrun besëtzt.

De Ram Kapoor, bekannt fir seng eklektesch Sammlung, dorënner exotesch Autoen a Vëloen, huet e bloe Porsche 911 am Joer 2021 kaaft. Dëse speziellen 911 gehéiert zu der 992 Generatioun an ass mat engem mächtege 3.0-Liter Zwilling-Turbocharged sechs-Zylinder Boxer-Motor ausgestatt.

De Bobby Deol, ee vun de fréie Besëtzer vun engem Porsche an der indescher Filmindustrie, huet en 2013 Porsche 911 Carrera 4S. Dës Versioun vun der ikonescher 911 Serie huet en 3.8-Liter turbocharged Inline-Sechs Motor, deen en impressionante 400 PS Kraaft an 440 Nm Dréimoment liwwert.

De Farhan Akhtar, eng multi-talentéiert Perséinlechkeet bekannt fir seng divers Rollen um Bildschierm an aus dem Écran, besëtzt houfreg e liicht purpurroude 2015 Porsche Cayman GTS. Dës Variant vum Cayman gëtt vun engem 3.4-Liter turbocharged Inline-sechs Benzinmotor ugedriwwen, deen 340 PS Kraaft an 380 Nm Dréimoment produzéiert.

Madhuri Dixit, d'Epitom vu Gnod a Schéinheet, gouf viru kuerzem mat hirem Mann um Mumbai Fluchhafen an engem wäisse Porsche 911 Turbo S gesinn, wat hir Besëtzer vun dësem fantastesche Sportsauto bestätegt. Dës speziell Variant vun der 992 Iteratioun gëtt vun engem 3.8-Liter Zwilling-Turbocharged flaach-sechs Motor ugedriwwen, déi erstaunlech 645 PS Kraaft an 800 Nm Dréimoment generéiert.

Den Dulquer Salmaan, e populäre südindeschen Schauspiller a begeeschterten Autosbegeeschterten, ass houfreg net nëmmen een, mee zwee Porsche Sportsautoen ze besëtzen. Seng éischt ass e bloe Porsche 911 GT3, während säin zweeten e bloe Panamera Turbo ass. De GT3 ass mat engem 4.0-Liter natierlech aspiréierte sechs-losen Boxermotor ausgestatt, während de Panamera Turbo e 4.0-Liter V8 Benzinmotor huet.

Mamta Mohandas brécht d'Schimmel vu weibleche Schauspillerinnen, déi sech fir Sportautoen entscheeden, andeems se de Besëtzer vun engem hellgiel Porsche 911 Carrera S ginn. Dës Schéinheet kënnt mat engem 3.0-Liter Zwilling-Turbocharged sechs-Zylinder Benzinmotor, deen 450 PS Kraaft a 530 Nm liwwert. vum Dréimoment.

De Fahadh Faasil, e weidere populäre Malayalam Schauspiller an Hardcore Auto Enthusiast, steet eraus mat senger eenzegaarteger Wiel vun engem Python Green Porsche 911 Carrera S. Ugedriwwe vun engem 3.0-Liter Zwilling-Turbocharged sechs-Zylinder Motor, dës Porsche churns aus 448 PS vu Kraaft an 530 Nm Dréimoment.

Dës indesch Akteuren weisen houfreg hir Léift fir Luxusrieder duerch hir geschätzte Porsche Kollektiounen. Wéi se weider um groussen Ecran blénken, fügen hir High-End-Rides en extra Touch vu Glamour un hiert scho glamouréist Liewen.

