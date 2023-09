Dow Jones Industriell Duerchschnëtt reverses Verloschter a mécht zou

Den Dow Jones Industrial Average (DJIA) huet et fäerdeg bruecht vu fréie Verloschter um Donneschdeg zréckzekommen an huet den Dag bal 0.2% méi héich um 3 Auer ET zougemaach. Dës positiv Bewegung gouf begleet vun enger Ofsenkung vun den initialen Aarbechtsloserfuerderunge fir d'Woch, déi den 2. September ophalen, mat der Zuel op 216,000 gefall vun engem revidéierten 229,000 an der Woch virdrun. Trotz dëser Verbesserung stinn d'Chancen vun enger Tariferhéijung am November bei 43.4%, laut dem CME FedWatch Tool.

Wärend d'DJIA et fäerdeg bruecht huet d'Saachen ëmzedréien, huet de S&P 500 nach ëmmer e Réckgang vun 0.3% erlieft, an den tech-schwéier Nasdaq ass ëm 0.8% gefall wéi d'Tech-Aktien ofverkaaft goufen. All dräi Indizes hunn ënner hirem 50-Deeg bewegende Duerchschnëtt gehandelt.

Wat aner Maartindikatoren ugeet, war de Volume méi héich op der NYSE awer manner op der Nasdaq am Verglach zu der selwechter Zäit um Mëttwoch. Crude Ueleg huet och eng Ofsenkung vun iwwer 0.5% op $86.95 pro Barrel gesinn, während d'Ausbezuelung op der Benchmark 10-Joer Treasury Note ëm 2 Basispunkten op 4.26% gefall ass.

D'Investisseuren haten och hir Aen op déi lescht Entwécklungen am Krypto-Währungsmaart. Spéit Donneschdeg, Cathie Wood's ARK Invest an Asset Management Firma 21 Shares agereecht bei der SEC fir en Ethereum Spot Exchange-Traded Fund (ETF) ze bidden deen d'Ether cryptocurrency hält. Aner grouss Asset Management Firmen, wéi VanEck a Blackstone, waarden och op d'Zoustëmmung fir US Spot Krypto-ETFs ze lancéieren.

Bannent den Dow Jones Aktien huet Apple (AAPL) e schaarfen Réckgang erlieft nodeems d'Noriichte vu China d'Bridder op iPhone Benotzung vu Regierungsbeamten imposéieren. Aner Tech Leader am Dow, dorënner Microsoft (MSFT) a Cisco (CSCO), sinn och gefall. Op der anerer Säit huet Intel (INTC) eng Erhéijung vu sengem Aktiepräis gesinn, an eng Kaafzone geplënnert nodeems hien en Dënschdeg ausgebrach ass. Dem Intel säin Opstieg gouf duerch d'Nouvelle gedriwwen datt et seng Schmelzservicer dem Chipmaker Tower Semiconductor (TSEM) bitt.

Wat d'spezifesch Aktien ugeet, ass Sprinklr (CXM) an enger Kaafzone bliwwen trotz e puer Gewënn am Nomëtteg zréckginn. Enterprise Software Aktie Smartsheet (SMAR) a Braze (BRZE) sinn agestallt fir hir Akommes ze berichten nodeems de Maart zou ass.

Ausserhalb vum Dow Jones huet GameStop (GME) eng liicht Erhuelung a sengem Aktiepräis no senge Véierelresultater gesinn. D'Firma huet en 2% Wuesstum am Einnahmen gemellt an eng Ofsenkung vun de Verloschter am Verglach zum selwechte Véierel d'lescht Joer.

Insgesamt huet de Börse um Donneschdeg gemëschte Beweegunge erlieft, mat e puer Indizes déi sech erholl hunn, während anerer mat Réckgang konfrontéiert sinn. D'Investisseuren iwwerwaachen verschidde Faktoren enk, dorënner Aarbechtslos Fuerderungen, Krypto-Währungentwécklungen, an individuell Firma Leeschtung fir potenziell Investitiounsméiglechkeeten.

Quellen:

- Econoday

- CME FedWatch Tool