Den IWF an d'Weltbank verpflichte sech fir de Klimawandel, Scholdeschwieregkeeten an Digital Transitioune unzegoen

An enger seltener gemeinsamer Erklärung hunn den Internationale Währungsfong (IMF) an d'Weltbank verpflicht hir Zesummenaarbecht ze vergréisseren fir dréngend global Themen wéi Klimawandel, Scholdschwieregkeeten an digital Transitioune vun de Länner unzegoen. Déi zwou Institutiounen erkennen déi ëmmer méi grouss Erausfuerderunge fir d'Weltwirtschaft, dorënner d'Erhéijung vun der Klimakatastrophen, de Wuesstum verlangsamt a geopolitesch Fragmentatioun, a gleewen datt se duerch zesumme schaffen e kriteschen Bäitrag leeschten.

Gegrënnt am Joer 1944 op enger Versammlung zu Bretton Woods, New Hampshire, sinn den IWF an d'Weltbank gutt positionéiert mat hirer universeller Memberschaft a Spezialist Expertise fir Länner ze hëllefen dës Erausfuerderungen effektiv unzegoen. Den neie President vun der Weltbank, Ajay Banga, wäert op säin éischte G20 Sommet deelhuelen an huet e Mandat fir d'Ressourcen vum Kreditgeber auszebauen fir de Klimawandel, Pandemie, Zerbriechlechkeet an aner global Krisen niewent senger traditioneller Anti-Aarmutsmissioun unzegoen.

Den US President Joe Biden wëll sech op d'Reform vun der Weltbank an aner multilateral Entwécklungskrediter um G20 Sommet konzentréieren. D'USA gesinn dës Institutiounen als wichteg Géigewierder zum China seng iwwerséiesch Prêten. Fir de Klimawandel ze konfrontéieren, plangen den IWF an d'Weltbank op enger "méi strukturéierter an institutionaliséierter Basis" ze kollaboréieren. Dëst beinhalt d'Formaliséierung vun reegelméissege Reunioune vum Bank-Fonds Climate Advisory Group all zwee Méint fir klimatesch Entwécklungen op Schlësselprojeten ze berücksichtegen. Den IWF's Resilience and Sustainability Trust, dee Finanzéierung fir Klimawidderstands- an Iwwergangsprojeten u Mëttelakommeslänner ubitt, wäert och genotzt ginn.

Zousätzlech wäerten déi zwou Institutiounen dru schaffen, fir Klimaiwwersiichter an hiren Efforte fir d'Scholdnohaltegkeet fir Kleng-Akommeslänner ze integréieren. Si hu scho enk un der Scholdenohaltegkeet zesumme geschafft, fir verbesserte Restrukturéierungskader agesat, an d'lescht Joer eng souverän Scholde-Ronde gestart fir d'Restrukturéierungskonzepter ze standardiséieren an d'Scholdebehandlungen ze beschleunegen.

Ausserdeem wäerten den IWF an d'Weltbank kollaboréieren fir d'Länner bei hiren digitalen Iwwergäng ze hëllefen. Dëst beinhalt d'Verbindung vun de Bierger un Online Servicer an d'Reduktioun vun Barrièren fir digital Inklusioun. Hir gemeinsam Efforte wäerten d'Länner hëllefen d'Effizienz vun de Recettensammlung an d'Ausgabesystemer ze erhéijen an d'Virdeeler vun neien digitalen Technologien ze profitéieren wärend d'assoziéiert Risiken verwalten.

Als Conclusioun hunn den IWF an d'Weltbank e wesentleche Schrëtt geholl fir sech fir de Klimawandel, d'Scholdschwieregkeeten an d'digitale Transitioune vun de Länner unzegoen. Hir kollaborativ Approche zielt d'Länner entscheedend Ënnerstëtzung fir dës Erausfuerderungen unzegoen an nohaltege wirtschaftleche Wuesstum ze förderen.

Quellen:

- Reuters: https://www.reuters.com/business/sustainable-business/imf-world-bank-promise-closer-ties-help-tackle-global-challenges-2022-09-07/

- Den Internationale Währungsfong: https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/09/07/sp090722-international-monetary-fund-world-bank-pledge-to-step-up-cooperation