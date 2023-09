Sony WF-1000XM5 vs Bose QuietComfort Kopfhörer II: Wat ass déi besser Wiel?

By

Ech hat de Genoss e puer Generatioune vu Premium drahtlose Kopfhörer vun Industriegiganten Sony a Bose ze testen, an ech muss soen datt et eng super Zäit ass e Fan vun dësen Apparater ze sinn. No Méint vum Liewen mam Sony WF-1000XM5, sinn ech bereet mäin Urteel ze deelen ob se de Bose als meng Go-to-Geräisch-annuléierend Kopfhörer entloosse kënnen.

Wat Tounqualitéit ugeet, ass de Sony WF-1000XM5 bemierkenswäert beandrockend. Si bidden onheemlech Detailer a Kloerheet, sou datt se dat am meeschte verständlecht Pair vu Premium drahtlose Kopfhörer maachen, déi ech begéint hunn. Wéi och ëmmer, d'Bose QuietComfort Earbuds II verdéngen ëmmer nach hire fënnef-Stäre Status. Si bidden e musikaleschen an erhuelsamen Toun mat vill Detail, besonnesch am Bass. Wärend d'Sonys an der Tounqualitéit exceléieren, géif ech net presséieren meng Bose ze ersetzen wann ech se scho besëtzen.

Wou de Sony WF-1000XM5 blénkt ass an Uruffqualitéit. Hir "Geräischreduktiounsstruktur" erlaabt eng méi kloer Stëmmiwwerdroung, och a lëftege Ëmfeld. Am Verglach falen de Bose liicht kuerz an dësem Aspekt.

En interessanten Ënnerscheed tëscht deenen zwee Kopfhörer ass hir Approche fir Geräischer Annuléierung. De Bose mécht e méi staarken Impakt mat hirem Geräischer-annuléierende Algorithmus, schaaft e bal roueg Ëmfeld. Op der anerer Säit huet Sony fir e méi subtile Effekt entscheet, liicht ënnerschiddlech Frequenzen ofzeschafen an en anert Gefill vun aktive Geräischer Annulatioun ze liwweren. Wärend béid effektiv sinn, kann de Bose méi un Individuen appelléieren déi e méi staarkt Geräischer-annuléierend Erfahrung léiwer maachen.

Multipoint Bluetooth Konnektivitéit ass eng Feature déi de Sony WF-1000XM5 ënnerscheet. Am Géigesaz zu de Bose erlaben dës Kopfhörer nahtlos Schalten tëscht Geräter ouni Bluetooth Menüen ze navigéieren. Dës Komfort ass besonnesch wäertvoll an Szenarie wou d'Benotzer verschidden Aarte vun Inhalt aus verschiddene Quellen konsuméieren.

De Sony WF-1000XM5 bitt reaktiounsfäeger Touch Kontrollen, awer d'Optioun fir de Volume ze kontrolléieren andeems Dir d'Ouerbuden ëmmer erëm tippt, kann e bëssen ëmständlech sinn. Am Géigesaz ass d'Fäegkeet fir d'Fanger erop an erof op d'äusseren Uewerfläch vun de Bose Kopfhörer fir Volumenkontrolle méi bevorzugt.

Komfort ass en entscheedende Faktor bei der Auswiel vun Kopfhörer, an et war ee vun den Haaptgrënn, datt ech virdru vum Sony XM4 op de Bose gewiesselt hunn. Wärend den neie schlanken Design vum Sony WF-1000XM5 attraktiv ass a verbesserte Komfort ubitt, hunn ech nach ëmmer Reservatiounen iwwer d'Ouertipps. Ech fannen d'Passung vun de Sonys manner sécher, besonnesch de richtegen Ouer Tipp. Dem Sony seng gréissten Eartip Optioun fillt mech nach ëmmer net adäquat.

Schlussendlech ass d'Wiel tëscht dem Sony WF-1000XM5 a Bose QuietComfort Earbuds II eng haart Entscheedung. Béid excel an der Tounqualitéit, mat Sony féiert an Uruffqualitéit a Bose bitt eng méi staark Geräischer-annuléierend Erfahrung. D'Sony Kopfhörer bidden Multipoint Bluetooth, während d'Bose méi komfortabel Passform ubidden. Betruecht Är Prioritéite a punkto Toun, Komfort, an zousätzlech Funktiounen fir ze bestëmmen wat Pair Är Preferenzen passt.

