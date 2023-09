Firwat sinn ech net ëmmer fir meng iPhone 14 Pro Kamera

An enger rezenter Retrospektiv iwwer d'Kamerafäegkeeten vum iPhone 14 Pro reflektéiert den Auteur iwwer d'Grënn firwat se et net benotzt hunn fir vill wichteg Momenter ze erfassen. Wärend datt se unerkennen datt den iPhone 14 Pro eng gutt Kamera ass a super Resultater ka produzéieren, hu se fonnt datt se anstatt aner Apparater erreechen. Den Auteur ënnersträicht e puer Grënn dofir.

Ee vun den Haaptfaktoren ass Komfort. Wann Dir Produktfotoe fir Artikele maacht, benotzt den Auteur normalerweis eng normal Kamera. Wéi och ëmmer, et ginn Zäiten wou d'Benotzung vun engem Telefon méi praktesch ass, an den iPhone 14 Pro gëtt de Go-to-Apparat. D'Liichtegkeet fir Fotoen am Portrait Modus z'änneren an de schnelle Transfer vu Biller op hire Mac mat AirDrop ginn als Virdeeler zitéiert.

Den Auteur liwwert Beispiller vu Fotoen, déi mam iPhone 14 Pro gemaach goufen, dorënner Apparatfotoen fir Kameravergläicher a Schëss vu verschiddene Produkter. Iwwerdeems si mat de Resultater zefridde sinn a se gutt genuch fir d'Publikatioun betruechten, gleewen se datt aner Smartphones potenziell besser Resultater liwwere kënnen, awer mat manner intuitiven Redaktiounsinstrumenter a méi komplizéierten Transferen.

Een Aspekt deen den Auteur enttäuscht wann Dir d'iPhone 14 Pro Kamera fir den Alldag benotzt ass seng Tendenz Fotoen ze däischter ze maachen. Déi staark Kontrastniveauen a schlecht Belaaschtungsmanagement resultéieren zu schatteg an donkel Biller déi Detailer a Stëmmung vum realen Ëmfeld verléieren. Redaktioun kann zu engem gewësse Mooss hëllefen, awer de Schued ass scho gemaach.

Den Auteur berücksichtegt och d'Verbesserungen an anere Smartphone Kameraen iwwer d'Joren. Si ernimmen de versatile 10x opteschen Zoom vun der Samsung Galaxy S23 Ultra an d'technesch Fäegkeet vum Google Pixel 7 Pro als Beispiller vu konkurréiere Geräter mat méi spannend an nëtzlech Kamerafeatures wéi den iPhone 14 Pro. Den Appell vun den eenzegaartegen Features vum iPhone, wéi zum Beispill Cinematic Modus, ass op den Auteur verluer.

Am Verglach vu rezente Fotoen, déi mam Google Pixel Fold an dem iPhone 14 Pro gemaach goufen, fënnt den Auteur datt d'Fotoe vum Pixel méi attraktiv sinn an deelt se amplaz. Dësen Trend ass och a Réck-zu-Réck Kamera Tester observéiert ginn, wou aner Apparater wéi de Samsung Galaxy S23 Ultra den iPhone 14 Pro besser gemaach hunn.

Den Auteur schléisst datt d'iPhone 14 Pro Kamera säi Charme verluer huet. Iwwerdeems si fréier op den iPhone 12 Pro als hire Go-to-Kamera Telefon vertrauen hunn, hunn se net deeselwechte Genoss mam iPhone 13 Pro oder dem iPhone 14 Pro erlieft. D'Enttäuschung mat der iPhone 14 Pro Kamera ass net beaflosst vu fréieren Erfarunge mee éischter seng eege Mängel.

Quellen: Andy Boxall / Digital Trends