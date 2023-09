Den Twitch Streamer Asmongold ass averstanen mam Todd Howard senger Verteidegung vu Starfield Exklusivitéit

By

Wärend engem Livestream huet de populäre Twitch Streamer Zack "Asmongold" säin Accord mam Bethesda Game Studios exekutive Produzent Todd Howard seng Verteidegung vum Starfield als Xbox-exklusiv Titel gedeelt. An engem rezenten BBC Interview huet den Howard erkläert datt d'Leit dacks bestëmmte Spiller mat spezifesche Plattformen associéieren, andeems d'Beispill vun der Legend of Zelda Franchise mat Nintendo verbonnen ass. Den Asmongold huet dëst Gefill widderholl, a seet datt Xbox Exklusivitéit iwwer Starfield méi léiwer ass wéi hien am Verglach zu Sony oder Nintendo.

Ee Sträitpunkt deen Asmongold opgeworf huet war d'Behaaptung vum Howard datt d'Entwécklung fir PC méi einfach ass wéi d'Entwécklung fir Konsolen. Den Asmongold huet argumentéiert datt den Design vun engem PC-Spill tatsächlech méi komplizéiert ass wéinst der breet Palette vu Grafikkaarten a PC-Konfiguratiounen, déi d'Entwéckler musse berücksichtegen. Wärend e puer Zuschauer net mat der Meenung vum Asmongold averstane waren, huet hie sech vu senger Perspektiv stoungen, Fäll beliicht wou PC Verëffentlechungen problematesch waren am Verglach mat Konsol Verëffentlechungen.

De Livestream huet och Kommentare vu Fans op YouTube ugezunn, mat iwwer 1,670 Kommentarer déi d'Matière diskutéieren. D'Reaktioune ware gemëscht, a weisen déi verschidde Meenungen, déi Fans iwwer dëst Thema hunn.

Den Asmongold, deen Starfield zënter senger Early Access Verëffentlechung gespillt huet, huet virdru seng initial Gedanken iwwer d'Spill gedeelt, a beschreift et als "fein". Wéi och ëmmer, hien huet d'Kritik vis-à-vis vun der Haaptstoryline ausgedréckt, a fonnt datt et u Qualitéit fehlt.

Als Conclusioun, Asmongold d'Accord mat Todd Howard Verteidegung vun Starfield senger Exklusivitéit gëtt eng interessant Perspektiv op der Matière. Wärend et ënnerschiddlech Meenungen sinn ob d'Entwécklung fir PC méi Erausfuerderung ass wéi fir Konsolen, d'Gespréicher, déi vun dësem Livestream ausgeléist ginn, markéieren d'Passioun an d'Engagement vun der Spillgemeinschaft.

