Huawei's Mate 60 Pro Smartphone weist China's Domestic Tech Capabilities

Huawei Technologies Co. Dëse Smartphone huet prominent en héijen Undeel vu chinesesche fabrizéierte Komponenten, zousätzlech zu sengem chinesesche entworfenen a fabrizéierten Kirin Prozessor.

D'Teardown Analyse duerchgefouert vun TechInsights fir Bloomberg weist datt Huawei verschidde Komponente vu chinesesche Firmen kritt huet. De Mate 60 Pro enthält e Radiofrequenz Front-End Modul vu Beijing OnMicro Electronics Co., e Satellitekommunikatiounsmodem vun Hwa Create Co., an en RF Transceiver vu Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc. identifizéiert auslännesch Komponent sou wäit.

D'Vertrauen op Hausliwwerer fir Tech Komponenten ass eng beandrockend Erreeche fir Huawei, well d'Erausfuerderunge si konfrontéiert hunn nodeems se vum Maart fir fortgeschratt Chips an Chipmaking duerch US Sanktiounen am Joer 2020 ofgeschnidden ginn. an huet missen alternativ Mëttele sichen fir seng Prozessoren a Wireless Chips ze produzéieren.

Trotz dësen Nodeeler huet Huawei et fäerdeg bruecht e Smartphone ze kreéieren mat haaptsächlech chinesesche Komponenten, wat seng Fäegkeet demonstréiert fir den technologeschen Embargo ze navigéieren. D'Wireless Geschwindegkeete vum Mate 60 Pro sinn par par mat 5G Geräter, an den Apparat weist keen ongewéinlechen Batteriedrain.

Wéi och ëmmer, Froen bleiwen iwwer d'Produktiounsvolumen an d'Käschte vun dëse Komponenten. Huawei muss mat etabléierte Spiller wéi Apple a Samsung konkurréiere, deenen hir Smartphones Chips benotzen déi op d'mannst zwou Generatioune virum Huawei seng lescht Offer sinn. Trotzdem ass d'Verëffentlechung vum Mate 60 Pro ouni detailléiert Spezifikatioune vu staatleche Medien gefeiert ginn als Beweis datt d'US Efforten fir den Zougang vu China zu fortgeschratt Technologien ze beschränken gescheitert sinn.

Den Erfolleg vum Mate 60 Pro kéint bedeitend Implikatioune fir Huawei an de chinesesche Smartphone Maart hunn. Analysten schätzen datt wann Huawei 5 Milliounen Unitéiten verkeeft, et kann 38% vum iPhone Verkaf a China kannibaliséieren. Wéi och ëmmer, Versuergungsbeschränkungen an niddreg Produktiounsausgaben erhéijen d'Onsécherheet iwwer dem Huawei seng Fäegkeet fir d'Nofro ze treffen.

Wéi Huawei weider mat sengen Haustechnologiefäegkeeten weider geet, bleift et ze gesinn wéi d'USA reagéieren. De Vertrieder Michael McCaul huet ugedeit datt d'Liwweranten vun Huawei, wéi zum Beispill Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), d'US Sanktiounen verletzt hunn. D'Resultat vun dësen Entwécklungen kéint wäit erreechend Implikatioune fir Huawei an déi global Tech Industrie hunn.

Quellen: Bloomberg News, TechInsights