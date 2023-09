Huawei lancéiert Three Mate 60 Telefone mat 5G Support als Schrëtt a Richtung Global Expansioun

Huawei huet geheim dräi nei Smartphones an de leschten zwou Wochen verëffentlecht, déi all mat 5G Support kommen. Chinesesch Quelle suggeréieren datt dës Beweegung den Ufank markéiert vum Huawei sengen erneierten Efforten fir e méi groussen Undeel vum weltwäite Smartphone Maart z'erreechen.

Insider zitéiert vum IT Home sot datt Huawei plangt seng Positioun am Bannemaart a China ze stäerken a gläichzäiteg seng Präsenz am Ausland auszebauen. Wéi och ëmmer, et gëtt momentan keng spezifesch Timeline fir dës Strategie verfügbar.

Wéinst dem lafenden Handelskrich tëscht China an den USA huet Huawei fir iwwer fënnef Joer schwéier Restriktiounen op den Zougang zu US Technologien konfrontéiert. Trotzdem sinn de Mate 60, Mate 60 Pro, a Mate 60 Pro+ mat 5G Fäegkeeten ausgestatt an hunn de Kirin 9000S Chipsatz, deen e 7nm Technologieprozess benotzt.

Als Äntwert op Ufroen iwwer de Chipsatz huet Huawei keen offiziellen Kommentar geliwwert. Wéi och ëmmer, lokal Berichter weisen datt den Chip ganz a China gemaach gëtt, wat Froen opwerft wéi chinesesch Firmen déi néideg Expertise fir sou komplex technologesch Prozesser bannent enger kuerzer Zäit erfaasst hunn.

Huawei huet viru kuerzem seng jäerlech Produktiounsprognose vun 30 Milliounen op 38 Milliounen Unitéiten erhéicht. Vun dësen sinn 20 Millioune scho verschéckt ginn, an de Mate 60 Pro gëtt erwaart eng zousätzlech 6 Milliounen Unitéiten bäizedroen, déi en Drëttel vun de verbleiwen Bestellungen ausmaachen.

Et goufe Spekulatiounen datt d'Mate 60 Serie vläicht net ausserhalb vu China verëffentlecht gëtt, awer Huawei huet keng offiziell Ausso iwwer dëst Thema gemaach. Dëst léisst d'Méiglechkeet op fir e weltwäite Start an Zukunft.

An der Vergaangenheet hat Huawei e 42% Maartundeel am chinesesche Smartphone Maart, awer et ass zënterhier op manner wéi 10% erofgaang. Mëttlerweil ass säi weltwäite Maartundeel sechsfach ab Mëtt 2019 erofgaang, aktuell op 3%.

Quellen: IT Home (Chinesesch Quell)

Definitiounen:

Kirin 9000S Chipsatz - E Chipsatz entwéckelt vum Huawei, integréiert fortgeschratt Technologie fir verbessert Leeschtung.

5G - Déi fënneft Generatioun vu drahtlose Technologie, liwwert méi séier Internetgeschwindegkeet an ënnerstëtzt eng breet Palette vun Uwendungen.

Smartphone Maart - D'Industrie déi d'Produktioun a Verkaf vun Handyen ëmfaasst, déi fäeg sinn verschidde Funktiounen auszeféieren, wéi Uruff, Messagerie, an Internet Surfen.