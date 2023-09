Huawei Enthüllt de Mate X5: En ausklappbare Smartphone mat Upgraded Features

By

Huawei setzt seng Streck vun iwwerraschend Smartphone lancéiert mat der Aféierung vum Mate X5 weider. Dësen Apparat déngt als direkten Nofolger vum Mate X3 a bréngt e puer bemierkenswäert Verbesserungen op den Dësch.

De Mate X5 huet dee selwechte 7.85-Zoll LTPO OLED Haaptdisplay a 6.4-Zoll LTPO OLED Cover Display wéi säi Virgänger. Béid Affichage si geschützt vu Kunlun Glass. Den Apparat ass verfügbar an enger neier Phantom Purple Faarf, zousätzlech zu de Feather White, Feather Black, Feather Gold, a Green Mountain Optiounen aus der Mate X3 Lineup.

Wat d'Kamerafäegkeeten ugeet, behält de Mate X5 dee selwechte Setup wéi säi Virgänger. Et sportt eng 50MP Haaptkamera mat enger f/1.8 Ouverture, eng 13MP f/2.2 ultrabreet Kamera, an en 12MP f/3.4 Periskop Modul mat 5x opteschen Zoom.

Ënnert dem Hood bitt de Mate X5 bis zu 16GB RAM an 1TB Späichere. Wärend déi offiziell Chipsatzinformatioun net verëffentlecht gouf, Berichter aus China suggeréieren datt et de Kirin 9000s SoC kann hunn, deen an der kierzlech lancéierter Mate 60 Serie fonnt gëtt. Dëse Chipsatz gëtt spekuléiert als 5G-fähig Chip op SMIC's 7nm Prozesstechnologie gebaut.

Ee vun de Standout Feature vum Mate X5 ass säin neien Antennendesign. Huawei's Lingxi Antenne benotzt en AI Algorithmus fir dat optimalt Netzwierk fir eng verbessert Konnektivitéit ze wielen. D'Antennen vum Apparat benotzen och Dual-Modus Tuning Technologie, fir eng besser Signalqualitéit ze garantéieren.

De Mate X5 ass mat enger méi grousser 5,060 mAh Batterie ausgestatt an ënnerstëtzt 66W kabellos Laden, 50W drahtlos Laden, a 7.5W ëmgedréint drahtlos Laden. Et leeft op HarmonyOS 4 a féiert d'Loftgeste Kontrollen vir, wat d'Benotzer erlaabt Videoen, Websäiten a Biller ze navigéieren ouni den Haaptdisplay ze beréieren. Zousätzlech ass de Mate X5 IPX8 waasserdicht an ënnerstëtzt zwee-Wee BeiDou Satellite Messagerie a China.

Virverkaf fir den Huawei Mate X5 sinn de Moment iwwer VMall verfügbar, mat oppene Verkaf erwaart de 15. September unzefänken.

