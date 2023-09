Huawei huet roueg säi lescht Flaggschëff, den Huawei Mate X5, a China gestart. Och wann d'Firma d'Prozessordetailer vum Telefon net opgedeckt huet, huet et e 7.85-Zoll LTPO OLED banneschten Display an e 6.4-Zoll OLED LTPO äusseren Ecran. De Mate X5 kënnt a fënnef verschiddene Faarfoptiounen an ass an zwou Späichervarianten verfügbar. D'Präisdetailer vum Handset sinn nach net bekannt ginn.

Den Huawei Mate X5 ass den Nofolger vum Huawei Mate X3, deen a China fréier dëst Joer verëffentlecht gouf. Mat engem octa-core Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, krut de Mate X3 positiv Kritiken. Den nei enthüllte Mate X5 gëtt a Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (Gréng) a Phantom Purple Faarfoptiounen ugebueden. Et kënnt och an zwou Späicheroptiounen: 12GB + 512GB an 16GB + 512GB. Zousätzlech ginn et zwou Späicheroptiounen exklusiv verfügbar fir d'Collector's Edition: 16GB + 512GB an 16GB + 1TB.

Den Huawei Mate X5 huet e 7.85 Zoll LTPO OLED banneschten Panel mat enger Resolutioun vun 2496 x 2224 Pixel. Et huet en Touch Sampling Taux vun 240Hz an en Aspekt Verhältnis vun 8:7.1. De Cover Display ass e 6.4 Zoll OLED LTPO Panel mat enger Opléisung vun 2504 x 1080 Pixel, engem Touch Sampling Taux vu bis zu 300Hz, an engem Aspekt Verhältnis vun 20.9:9. Den Telefon ass mat bis zu 16GB vum RAM an 1TB vun inbuilt Stockage ausgestatt.

Wat d'Kamerafäegkeeten ugeet, huet de Mate X5 eng dräifach Kamera op der Heck. Et enthält e mächtege 50-Megapixel Primär-Sensor, en 13-Megapixel-Sensor mat enger ultra-breet Lens, an en 12-Megapixel-Sensor mat engem Periskop-Teleobjektiv, deen optesch Bildstabiliséierung (OIS) ënnerstëtzt. Op der viischter ass et eng 8-Megapixel Kamera fir Selfies ze huelen.

De Mate X5 gëtt ugedriwwen vun enger 5,060mAh Batterie mat 66W kabelt a 50W drahtlos Schnellladungsunterstëtzung, fir eng laang dauerhaft Notzung ze garantéieren. Et leeft op Harmony OS 4.0, dem leschte Betribssystem vun Huawei. Den Telefon bitt verschidde Konnektivitéitsoptiounen wéi Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, an USB Type-C. Et ass och IPX8-bewäert fir Sprëtzresistenz.

De Mate X245 waacht 5 Gramm, moosst 156.9 mm x 72.4 mm x 11.08 mm wann ausklappt an 156.9 mm x 141.5 mm x 5.3 mm wann se ausgeklappt sinn.

Als Conclusioun ass den Huawei Mate X5 eng beandrockend Ergänzung zum ausklappbare Telefonmaart. Mat sengem beandrockende Display, mächtege Kamera-Setup, a schnelle Ladefäegkeeten, ass et sécher Tech-Enthusiaster unzezéien. Den Telefon setzt Huawei seng Traditioun weider fir Top-Notch Geräter ze liwweren déi d'Grenze vun der Smartphone Technologie drécken.

