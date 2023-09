By

Huawei huet viru kuerzem seng lescht Ergänzung zu der Mate Serie enthüllt, den Huawei Mate 60 Pro +. Dësen neie Modell bäitrieden de virdru lancéierten Huawei Mate 60 an Huawei Mate 60 Pro. Och wann d'Firma d'Prozessordetailer nach net verroden huet, gëtt spekuléiert datt d'Telefone vun engem internen Kirin 9000s SoC ugedriwwe ginn.

Den Huawei Mate 60 Pro+ huet e grousst 6.82 Zoll OLED Display an huet e 48-Megapixel primäre Récksensor. Et ënnerstëtzt och séier Laden, mat Optiounen fir béid kabellos (88W) a drahtlos (50W) Laden. Den Telefon ass verfügbar fir Pre-Buchung a China mat zwou Späichervarianten - 16GB + 512GB an 16GB + 1TB.

Wat d'Spezifikatioune ugeet, huet den Huawei Mate 60 Pro + e 6.82-Zoll LPTO OLED Display mat enger Opléisung vun 1.5K an enger Erfrëschungsrate vu bis zu 120Hz. Et ass mat Harmony OS 4.0 ausgestatt an huet en onspezifizéierten Prozessor, 16GB vum RAM, a bis zu 1TB vun inbuilt Storage.

Op der Kamerafront huet den Huawei Mate 60 Pro + eng dräifach Kamera op der Heck, dorënner e 48-Megapixel Primärsensor mat optescher Bildstabiliséierung (OIS), e 40-Megapixel Sensor mat enger ultra-Wäitwénkellens, an e 48-Megapixel Sensor. Megapixel Ultra-Makro Teleobjektiv mat OIS. Déi viischt Kamera huet en 13-Megapixel Sensor.

De Mate 60 Pro + dréit ass eng 5,000mAh Batterie déi séier Laden ënnerstëtzt, inklusiv 88W kabellos Laden, 50W drahtlos Laden, an 20W drahtlos ëmgedréint Schnellladung. Den Telefon bitt och verschidde Konnektivitéitsoptiounen wéi WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, Zwee-Satellit Kommunikatioun, an USB Type-C. Et huet en In-Display Fangerofdrucksensor fir Sécherheet an huet en IP68 Bewäertung fir Staub- a Spritzresistenz.

Wärend de Präis vum Huawei Mate 60 Pro + nach net opgedeckt gouf, ass et de Moment verfügbar fir Pre-Buchung a China mat engem nominelle Betrag vun CNY 1,000 (ongeféier Rs. 11,300).

Insgesamt schéngt den Huawei Mate 60 Pro + e Feature-gepackte Smartphone mat beandrockende Spezifikatioune, e qualitativ héichwäertege Display an e mächtege Kamera-Setup ze sinn. Et bitt fortgeschratt Ladefäegkeeten an eng generéis Quantitéit u Späicheroptiounen. Huawei Fans kënnen erwaarden datt dësen Apparat eng Premium Benotzererfarung liwwert.

- Definitiounen: OLED - Organesch Light-Emitting Diode, SoC - System-on-Chip, OIS - Optesch Bildstabiliséierung, IP68 - Ingress Protection Rating vun 68, dat heescht datt et Staub- a Waasserresistenz ubitt.