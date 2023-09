Huawei Mate 60 Pro+: En Iwwerbléck iwwer den Topmodell an der Mate 60 Famill

Den Huawei Mate 60 Pro + ass déi lescht Ergänzung zu der Huawei Mate 60 Serie, no de Starte vum Mate 60 a Mate 60 Pro. Dësen Top-of-the-Line Modell baut op d'Features vum normale Pro Modell an hëlt se op den nächsten Niveau.

Ugefaange mam Chipsatz huet Huawei déi exakt Spezifikatioune net verroden, awer et gëtt ugeholl datt se ugedriwwe ginn vum 7nm Kirin 9000s Chipsatz deen a China produzéiert gëtt. De Mate 60 Pro+ kënnt mat 16GB RAM (bis 12GB am Pro Modell) a bitt Späicheroptioune vu 512GB oder 1TB, erweiterbar iwwer Huawei's propriétaire NM Kaartformat.

Den Affichage vum Mate 60 Pro + ass e 6.82 Zoll LTPO OLED Panel, ähnlech wéi de Pro Modell, awer mat enger méi héijer Opléisung vun 1,260 x 2,720 Pixel. Et ass en 10-Bit Panel mat enger Erfrëschungsrate rangéiert vun 1Hz bis 120Hz a weist 300Hz Touch Sampling. D'Hellegkeet gëtt kontrolléiert vun engem 1,440Hz Héichfrequenz PWM Dimmen.

Wat d'Haltbarkeet ugeet, ass de Mate 60 Pro + IP68 bewäert fir Waasser- a Stëbsresistenz a ka widderstoen datt se bis zu 6 Meter (20 Féiss) fir eng hallef Stonn ënner Waasser ënnergeet ginn. Et huet och zweet Generatioun Kunlun Glas fir Schutz géint Kratzer a Schued.

De Mate 60 Pro+ sportt en Triple Punch Loch Design um Display, mat engem Lach fir d'13MP Selfie Kamera an zwee Lächer fir den 3D Time of Flight (ToF) System. Op der Heck huet et eng beandrockend Kamera-Setup. Den Haaptmodul huet en 48MP Sensor mat engem OIS-aktivéierten Objektiv, während de Periskopmodul en 48MP Sensor an eng 90mm f/3.0 Objektiv mat OIS huet. Déi ultra-breet Kamera gouf op en 40MP Sensor aktualiséiert.

D'Batteriekapazitéit bleift onverännert vum Pro Modell, mat enger 5,000mAh Batterie déi séier Laden op 88W kabelt a 50W drahtlose Geschwindegkeet ënnerstëtzt. Et bitt och 20W ëmgedréint drahtlos Laden fir aner Geräter ze laden. Konnektivitéitsoptiounen enthalen Wi-Fi 6 (Axt), Bluetooth 5.2 mat LDAC an L2HC Codecs, NFC, an en IR Blaster.

Eng eenzegaarteg Feature vum Mate 60 Pro + ass seng Fäegkeet fir Stëmm Uruff iwwer dem Tiantong Satellitennetz ze maachen, zousätzlech zu zwee-Wee Textmessaging iwwer dem BeiDou Netz. Déi genau Abonnementsdetailer fir dëse Service sinn net bekannt ginn.

Den Huawei Mate 60 Pro + gëtt erwaart bis den 9. Oktober ze verschécken, mat Präisser nach net ugekënnegt. Wéi och ëmmer, Clienten kënnen eng Plaz an der Linn reservéieren andeems en CNY 1,000 (ongeféier $ 135) Depot plazéiert. Faarfoptiounen fir de Mate 60 Pro + enthalen Schwaarz a Crème, mat béide 512GB an 1TB Späicheroptiounen verfügbar.

Definitiounen:

- Kirin 9000s: E 7nm Chipsatz hiergestallt vun Huawei.

- LTPO: Low-Temperature Polycrystalline Oxide, eng Technologie déi an OLED Displays benotzt gëtt fir eng verbessert Energieeffizienz.

- IP68: En internationale Standard fir Waasser- a Staubresistenz.

- OIS: Optesch Bildstabiliséierung, eng Technologie déi a Kameralënse benotzt gëtt fir Blur ze reduzéieren verursaacht duerch Kameraschüttel.

- ToF: Time of Flight, eng Technologie déi a Kameraen benotzt gëtt fir d'Distanz tëscht der Kamera an dem Thema ze moossen.

– BeiDou: E chinesesche Satellitennavigatiounssystem.

- Tiantong: E ​​Satellitennetz deen Stëmmappellen an SMSen an Ferngebidder erméiglecht.

