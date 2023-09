Wéi Deele Websäit Linken iwwer Apple Apparater

By

Zesummefaassung: Léiert wéi Dir einfach Websäit Linken iwwer Ären Apple Apparater mat der Hëllef vun iCloud a Safari deelt. Dës Fonktioun ass besonnesch nëtzlech wann Dir weider wëllt op enger Websäit op engem aneren Apparat surfen oder Zougang zu enger spezifescher Säit op méi Apparater hunn. Follegt dës Schrëtt fir dës praktesch Feature opzestellen an ze benotzen.

Wann Dir haaptsächlech Apple Apparater wéi en iPhone, iPad a MacBook benotzt, hutt Dir d'Méiglechkeet fir Websäitlinks méi flësseg ze deelen. Wéi och ëmmer, et ginn e puer Ufuerderunge fir sécherzestellen datt dës Feature nahtlos funktionnéiert. Zum Beispill, wann Dir e Mac mat macOS Mojave 10.14.3 oder méi benotzt, sollt Ären iPhone oder iPad iOS (oder iPad OS) 12 oder fréier lafen. Wann Äre Mac macOS Mojave 10.14.4 oder méi nei benotzt, sollt Ären iPhone oder iPad iOS oder iPad OS 13 oder méi nei installéiert hunn.

Wann Dir déi néideg Ufuerderunge erfëllt hutt, kënnt Dir op engem Apparat op Websäiten surfen a se einfach op en aneren Apparat schécken fir weiderzemaachen wou Dir opgehalen hutt. Dës Fonktioun ass perfekt fir Biller oder Videoen méi am Detail op engem gréisseren Ecran ze gesinn, op e méi portablen Apparat ze wiesselen, wärend Dir eng spezifesch Säit bei Iech hält, oder eng Transaktioun op engem Apparat starten an se op engem aneren Apparat auszefëllen, wou Är Bezuelinformatioun gespäichert ass. .

Fir dës Fonktioun opzestellen, musst Dir iCloud aktivéieren fir Safari Tabs iwwer all Är verbonne Apple Apparater ze deelen. Op Ärem iPhone, iPad oder iPod Touch, gitt op Settings> iCloud> Safari, an aktivéiert den Toggle Switch. Op Ärem Mac, gitt op System Preferences> iCloud> Safari, an aktivéiert den Toggle Switch.

Wann iCloud fir Safari ageriicht ass, kënnt Dir ufänken Tabs ze deelen. Op Ärem iPhone, iPad oder iPod Touch, öffnen Safari, tippt op de Tabs Knäppchen, a tippt op d'Plus (+) Ikon fir eng nei Tab opzemaachen. All oppe Safari Tabs vun anere verbonne Geräter erschéngen op der Start Säit fir déi nei Tab. Tippen op e Tab-Link fir en op Ärem Apparat opzemaachen oder hält de Link fir se um aneren Apparat zouzemaachen. Op Ärem Mac, öffnen Safari, wielt de Menü Bookmarks a wielt Start Säit weisen. Vun der Start Säit kënnt Dir Zougang zu den Tabs op aner verbonne Geräter opmaachen.

Wann Dir net op Safari Tabs op Ären Apparater kënnt gesinn, gitt sécher datt Dir mat der selwechter Apple ID op all vun hinnen ugemellt sidd. Wann Dir eng aner Apple ID benotzt, schalt op déi, déi Dir fir Är aner Apple Apparater benotzt.

Mat dësem einfache Setup kënnt Dir ganz einfach Websäit Linken iwwer Ären Apple Apparater deelen an eng nahtlos Surferfahrung genéissen. Probéiert et a streamline Är Online Surfen iwwer all Ären Apparater.

