Wéi benotzen ech Grav Jump zu Starfield: E Guide fir iwwer Systemer ze reesen

Am héich erwaartent Spill Starfield ass ee vun de wesentlechste Feature de Grav Sprong. Dës innovativ Fäegkeet erlaabt Spiller iwwer verschidde Planéitesystemer a Galaxien ze reesen. Wann Dir verschidde Planéite wëllt entdecken an op spannend Abenteuer ufänken, musst Dir de Grav Sprong beherrschen.

Ähnlech wéi d'Konzept vun interstellare Reesen a Science Fiction Filmer, d'Benotzung vum Grav Sprong am Starfield erfuerdert e puer Schrëtt. Den éischten a wichtegste Schrëtt ass d'Kraaft fir de Grav Drive ze verdeelen. Dëse Kraaftallokatiounsprozess ass entscheedend fir eng erfollegräich Grav Sprang.

Fir e Grav Sprong am Starfield auszeféieren, befollegt dës einfach Schrëtt:

1. Öffnen d'Stärenkaart a wielt de System op deen Dir reest. Denkt drun datt Dir nëmme mat wäiss gezeechente Systemer reest, während rout Systemer fir de Moment net erreechbar sinn.

2. Wann Dir de gewënschte System ausgewielt hutt, klickt op de "Sprangen" Knäppchen. Dëst wäert d'Spill froen fir Iech ze froen Kraaft op Är Grav Drive ze verdeelen.

3. Benotzt Är Pfeiltasten fir d'Muecht vun anere Sektiounen ze huelen an se an de Reserven ze späicheren. Dann, Transfert der gespäichert Muecht an der Grav fueren.

4. Nodeems Dir Kraaft zougewisen hutt, probéiert de Sprong erëm ze initiéieren, an Är Grav Drive funktionnéiert richteg. Am Ufank kann de Grav Drive schwaach sinn, awer Dir hutt d'Méiglechkeet et ze upgrade.

Fir Äert Grav Drive z'aktualiséieren, besicht ee vun de Ship Services Technicians an de grousse Stied no bei der Landungspod. Upgrade vum Grav Drive erlaabt Iech op Stäresystemer ze reesen déi soss onzougänglech sinn.

Denkt drun datt d'Erfuerschung vun neie Stäresystemer an d'Upgrade vun Äre Schëffsfäegkeeten béid Schlësselaspekter vun der Starfield Erfarung sinn. Also, maacht dat Bescht vun der Grav Jump Feature a fänkt u spannend Abenteuer am Spill un.

