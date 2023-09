Wéi Transfermaart Artikelen an Ärem Raumschëff Cargo Hold

Hutt Dir viru kuerzem Saache kaaft déi Dir an Ärem Raumschëff Frachtraum späichere wëllt? Maacht Iech keng Suergen, mir hunn Iech mat engem Schrëtt-fir-Schrëtt Guide iwwerdeckt wéi Dir Elementer an d'Späichere vun Ärem Schëff transferéiert.

Schrëtt 1: Press de Start Knäppchen op Ärem Controller. Dëse Knäppchen gëtt typesch duerch dräi horizontal Linnen vertruede vertikal gestapelt. Andeems Dir dëse Knäppchen dréckt, gitt Dir d'Haaptastellungen op.

Schrëtt 2: Situéiert a wielt d'Optioun "Schëff", déi normalerweis um ënnen-lénks Säit vum Krees fonnt ass.

Schrëtt 3: Nodeems Dir d'Schëff gewielt hutt, sollt Dir elo e Bild vun Ärem aktive Raumschëff gesinn. Dréckt den X-Knäppchen op Ärem Controller fir Zougang zum Frachtraum vum Schëff ze kréien. Bedenkt datt Dir nëmmen Elementer op Ärem aktive Schëff späichere kënnt.

Schrëtt 4: Eemol an der Frachtraum vum Schëff kënnt Dir op Elementer kommen, déi Dir während engem Raumschëff Shootout kaaft hutt. Dréckt den LB Schëller Knäppchen op Ärem Controller fir op den Inventar vun Ärem Charakter ze wiesselen.

Schrëtt 5: Am Inventaire vun Ärem Charakter fannt Dir eng Lëscht vun Artikelen, kategoriséiert duerch verschidde Sektiounen wéi Waffen, Raumschëffer, Packs, Helmen, Apparel a Throwables. Fannt den Artikel deen Dir wëllt an de Frachtraum transferéieren.

Schrëtt 6: Highlight de gewielten Element an dréckt den A Knäppchen op Ärem Controller. Wann d'Element verschwënnt, heescht et datt et erfollegräich an d'Frachtraum transferéiert gouf. Wéi och ëmmer, wann den Artikel net iwwerdroe gëtt, ass et wahrscheinlech datt den Inventar vun Ärem Schëff seng maximal Kapazitéit erreecht huet.

Schrëtt 7: Fir z'iwwerpréiwen datt den Artikel am Cargohold gespäichert ass, dréckt nach eng Kéier op de LB Knäppchen op Ärem Controller. Wann Dir d'Schrëtt richteg gefollegt hutt, sollt Dir de ausgewielten Artikel sécher an Ärem Schëffer Cargo halen.

An do hutt Dir et! Dir hutt erfollegräich Elementer an d'Frachtraum vun Ärem Raumschëff transferéiert. Elo kënnt Dir Ären Inventar einfach managen an organiséieren wärend Dir de riesegen Universum exploréiert.

Quellen:

-Keen-