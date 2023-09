Wéi läschen Apps vun Ärem Apple Watch

D'Läschen vun Apps vun Ärem Apple Watch ass en einfache Prozess, awer et kann liicht variéieren ofhängeg vum Layout vun Ären Apps. Wann Dir eng App vun Ärem Apple Watch läscht, gëtt se nëmmen vun der Auer selwer geläscht, net vun Ärem iPhone. D'iOS App bleift op Ärem iPhone ausser Dir wielt se separat ze läschen.

Wann Är Apple Watch Apps an enger Gittervisioun arrangéiert sinn, befollegt dës Schrëtt:

1. Dréckt d'Digital Crown op Ärem Apple Watch fir Är Apps ze gesinn.

2. Touch an hält den Ecran bis "View Options" erschéngt.

3. Tippen op "Edit Apps."

4. Press den 'x' Knäppchen nieft der App Dir wëllt läschen.

5. Tippen op "App läschen" op den nächsten Ecran fir ze bestätegen.

Wann Är Apple Watch Apps an enger Lëschtvisioun arrangéiert sinn, befollegt dës Schrëtt amplaz:

1. Press d'Digital Kroun Är Apps ze gesinn.

2. Scroll down op d'App déi Dir wëllt läschen.

3. Swipe lénks op der App a fléissendem op der Dreckskëscht Ikon.

4. Tippen op "App läschen" op den nächsten Ecran fir ze bestätegen.

Et ass wichteg ze notéieren datt wärend Apple Iech erlaabt vill vun hiren eegenen Apps vun Ärem Apple Watch ze läschen, et sinn e puer Apps déi net geläscht kënne ginn. Dës enthalen Messagen, Telefon, Kalenner, Auer, an Erënnerung.

D'Läschen vun Apps vun Ärem Apple Watch kann hëllefen Ären Apparat ze entschäerfen an Plaz fir aner Apps ze befreien. Zousätzlech erlaabt et Iech Är Auer no Äre Virléiften ze personaliséieren an ze organiséieren.

Am Allgemengen ass de Prozess fir Apps vun Ärem Apple Watch ze läschen einfach a kann an e puer Minutten gemaach ginn. Genéisst eng méi propper a méi personaliséiert Apple Watch Erfarung andeems Dir onerwënscht Apps läscht!

Definitiounen:

- Apple Watch: Eng Smartwatch entwéckelt vun Apple Inc. Et bitt verschidde Funktiounen wéi Fitness Tracking, Kommunikatioun an App Integratioun.

- iOS: De Betribssystem entwéckelt vun Apple Inc. fir seng mobilen Apparater, dorënner iPhones, iPads, an iPod Touches.

Quellen:

- Apple Support: https://support.apple.com/en-us/guide/watch/apd58fa9e2b1/watchos