Wéi spillt Starfield op Xbox One a Mobile

Wann Dir interesséiert sidd Starfield ze spillen awer keng Xbox Series X/S oder e mächtege PC hutt, maach der keng Suergen! Dir kënnt d'Spill nach ëmmer op Ärem Xbox One oder mobilen Apparat spillen.

Ass Starfield op Xbox Cloud Gaming?

Jo, Starfield ass verfügbar op Xbox Cloud Gaming. Dëst bedeit datt Dir d'Spill op all Apparat spillt deen Xbox Cloud Gaming ënnerstëtzt, och Ären Xbox One oder mobilen Apparat. Denkt awer drun datt et e puer Aschränkungen ka sinn wann et ëm Streaming Spiller kënnt. Dir kënnt Lag, blurry Visuals, blockéiert Artefakte a schlechten Audio erliewen wann Är Internetverbindung net staark a stabil genuch ass. Awer wann Dir nach keng Probleemer mat Xbox Cloud Gaming hat, benotzt de Streaming Service fir Starfield ze spillen ass eng viabel Optioun.

Wann Dir wierklech Starfield op Xbox Series X wëllt spillen awer keng Zäit hutt et ze installéieren, kënnt Dir et och iwwer Cloud Streaming spillen.

Wéi spillt Starfield op Xbox One

Fir Starfield op Xbox One ze spillen, kënnt Dir et iwwer Xbox Cloud Gaming streamen mat Ärem Xbox Game Pass Ultimate Abonnement. Maacht einfach Ären Xbox One un, gitt op Game Pass, a fann Starfield. Wann Dir d'Spill fonnt hutt, klickt op "Play" fir ze streamen. Et ass net néideg d'Spill z'installéieren!

Denkt awer drun datt Streaming Spiller vill Daten a Bandbreedung benotzen. Also, vergewëssert Iech datt Dir keng Datekapp fir Är Internetverbindung hutt.

Wéi Starfield op Handy ze spillen

Fir Starfield op Ärem mobilen Apparat ze spillen, musst Dir d'Xbox Game Pass App aus dem Google Play Store (fir Android) oder dem Apple App Store (fir iOS) installéieren. Gitt sécher datt Dir en Xbox Game Pass Ultimate Abonnent sidd.

Nodeems Dir d'App installéiert hutt, mellt Iech op Äre Microsoft Kont mat deemselwechte Kont un deen Dir benotzt fir Xbox Game Pass Ultimate ze bezuelen. Fannt Starfield an der Lëscht vu Spiller a tippt op seng Ikon fir d'Spillsäit opzemaachen. Wann Dir op Game Pass Ultimate ugemellt sidd, gesitt Dir e grénge Knäppchen deen "Spill" op der Säit seet. Tippen einfach op et fir ze spillen, ouni d'Installatioun ze brauchen.

Et ass wichteg ze notéieren datt Starfield um Handy spillt e Controller erfuerdert. Dir kënnt e Controller benotzen, deen iwwer Bluetooth verbonnen ass (wéi en Xbox Controller) oder e Controller deen op Ärem Telefon klëmmt.

Also, och wann Dir net déi lescht Gaming Hardware hutt, kënnt Dir ëmmer nach genéissen Starfield op Ärem Xbox One oder mobilen Apparat iwwer Xbox Cloud Gaming ze spillen.

Definitiounen:

- Xbox Cloud Gaming: Microsoft's Cloud Gaming Service deen Spiller erlaabt Spiller op verschidden Apparater ze streamen, dorënner Xbox One a mobilen Apparater.

- Xbox Game Pass Ultimate: En Abonnement Service dee vu Microsoft geliwwert gëtt, deen Spiller Zougang zu enger Bibliothéik vu Spiller gëtt, dorënner Starfield.

Quellen:

- Source Artikel: Onbekannt

- Radio Times: www.radiotimes.com