Wéi Ping Är Apple Watch mam iPhone's Control Center

Eng vun den neie Fonctiounen am iOS 17 erlaabt Iech Är verlinkte Apple Watch mat Ärem iPhone's Control Center ze pingelen, ouni duerch d'Find My App ze goen. Dës praktesch Feature ass besonnesch nëtzlech wann Dir probéiert Är Apple Watch op schwéier ze fannen Plazen wéi ënner dem Canapé oder an engem Tirang ze fannen.

Fir dës Fonktioun ze benotzen, musst Dir de "Ping My Watch" Knäppchen manuell an Ärem Kontrollzentrum addéieren. Hei ass wéi:

1. Öffnen d'Astellungen App op Ärem iPhone.

2. Gitt op d'Kontrollzentrum Sektioun.

3. Ënnert "Méi Kontrollen", tippen op déi gréng "+" Ikon fir d'Ping My Watch Optioun.

Wann Dir de Ping My Watch Knäppchen an Ärem Kontrollzentrum bäigefüügt hutt, kënnt Dir Är Apple Watch einfach lokaliséieren andeems Dir op d'Ikon tippt. Dëst wäert Är Apple Watch en hörbaren Toun maachen, wat et méi einfach mécht fir Iech ze fannen.

Et ass wichteg ze bemierken datt d'Ping My Watch Feature nëmme funktionnéiert wann Ären iPhone an Apple Watch am Bluetooth Beräich sinn oder mam selwechte Wi-Fi Netzwierk verbonne sinn. Wann Är Apple Watch verluer oder geklaut ass, musst Dir nach ëmmer d'Find My App benotzen fir se ze lokaliséieren.

Dir kënnt d'Ping My Watch Feature benotzen och wann Är Apple Watch gespaart ass, gelueden oder um Handgelenk. Dëst mécht et e versatile Tool fir Är Auer an all Situatioun ze fannen.

Als Conclusioun, déi nei Ping My Watch Feature am iOS 17's Control Center erlaabt Iech Är Apple Watch einfach mat Ärem iPhone ze lokaliséieren. Andeems Dir de Ping My Watch Knäppchen an Ärem Kontrollzentrum bäidréit, kënnt Dir Är Apple Watch en hörbaren Toun maachen fir Iech ze fannen. Gitt einfach sécher datt Ären iPhone an Apple Watch am Beräich sinn oder mam selwechte Wi-Fi Netzwierk verbonne sinn.+