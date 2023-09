Wéi optiméiert d'Späichere op MacOS-Geräter

Wann Dir e MacBook Pro oder MacBook Air mat limitéierter Späichere besëtzt, wësst Dir wéi séier dee Raum kann ausfëllen. Wéi och ëmmer, MacOS huet eng agebaute Feature genannt Optimize Storage déi hëllefe kann wertvoll Plaz op Ärer Festplack spueren. Dës Fonktioun funktionnéiert a Verbindung mat "Store in iCloud" an "Empty Trash automatesch", an et läscht automatesch Apple TV Filmer an Fernsehsendungen déi Dir gekuckt hutt, souwéi nëmmen déi lescht E-Mail-Uschlëss behalen wann Späicherplatz en Thema gëtt .

Fir d'Optimize Storage Feature op Ärem MacOS Apparat z'aktivéieren, befollegt dës Schrëtt:

Vergewëssert Iech datt Ären Apparat MacOS leeft an op déi lescht Versioun aktualiséiert gëtt. Öffnen d'Systemastellungen vum Launchpad oder vum Menü. An der lénker Sidebar, klickt op "Allgemeng" a klickt dann op "Storage". Aus der Lëscht vun Optiounen, klickt op "Optimize" a confirméiert Är Auswiel.

Wann Dir Optimize Storage aktivéiert hutt, fänkt MacOS un Plaz fräi ze maachen andeems Dir Videodaten vun Apple TV+ ewechhuelt an nëmmen déi lescht E-Mail-Uschlëss behalen. Wann Dir dacks Apple TV+ kuckt oder Filmer aus dem Apple Digital Store lount a kaaft, kënnt Dir eng bedeitend Erhéijung vum verfügbare Späicherplatz bemierken.

Et ass essentiell ze bemierken datt dës Feature keng Videoen beaflosst déi Dir erofgelueden oder erstallt hutt, an all Fernsehsendungen oder Filmer déi Dir kaaft hutt kënnen zu all Moment nei erofgeluede ginn. Wann Dir e reegelméissege Keefer oder Locataire vu Videomedien sidd, d'Benotzung vun der Optimize Storage Feature kann verhënneren datt Är MacOS Gerätspäicherung ze séier ausfëllt.

Quellen:

Source Artikel: Cliff Joseph / ZDNET

Notiz: URL Quelllinks net geliwwert