Den iPhone 15, Apple seng lescht Iteratioun vu sengem ikonesche Smartphone, huet eng grouss Ännerung gemaach déi e puer Benotzer kann nerven. Fir d'europäesch Reglementer ze respektéieren, huet Apple de Lightning Connector ersat duerch en neien ovale USB-C Connector fir ze laden. Dëst bedeit datt d'Benotzer hir Lightning Accessoiren ersetzen, sou wéi Ladekabelen an Kopfhörer, mat neie Produkter déi USB-C benotzen.

Dësen Iwwergank erënnert un wéi Apple vum 30-Pin Connector op Lightning am Joer 2012 gewiesselt huet, wat vill Accessoiren obsolet mécht. Wéi och ëmmer, wat dës Kéier anescht ass, ass datt déi meescht Leit schonn en USB-C Kabel hunn. Vill Geräter, dorënner Kopfhörer, Spillkonsolen, an Apple seng eege MacBooks, benotze schonn USB-C als Standard Ladeport.

De Beweegung op USB-C ass als Äntwert op e Mandat vun der Europäescher Unioun, déi all Smartphone Hiersteller erfuerdert, e gemeinsame Ladestecker ze adoptéieren bis 2024. Dëst zielt fir d'Ëmweltoffäll ze reduzéieren andeems d'Konsumenten manner Stroumkabel benotzen.

Wärend d'Standardiséierung vun de Ladekabel e Schrëtt no vir ass, ass et wichteg bewosst ze sinn iwwer déi potenziell Gefore verbonne mat USB-C Kabelen. Am Géigesaz zu héichqualitativen Ladegeräter hu méi bëlleg USB-C Kabelen net déi néideg Chips fir Ären Apparat vu Stroumschwankungen ze schützen. Et ass wichteg an haltbar Kabele vu renomméierten Marken ze investéieren fir Ären Telefon ze beschiedegen.

Et ass och wichteg virsiichteg ze sinn iwwer wou Dir Ären USB-C Kabel ukoppelt. Et an Quelle mat méi héijer Spannung ze pluggen wéi Ären Telefon akzeptéiert kann Ären Apparat potenziell beschiedegen oder souguer elektrokutéieren. Bleift fir héichqualitativ Opluedstécker ze benotzen fir d'Sécherheet vun Ärem Telefon ze garantéieren.

Fir iPhone Benotzer déi net direkt op Upgrade plangen, awer nach ëmmer nei Ladegeräter brauchen, ass drahtlos Laden eng kosteneffektiv Alternativ. D'EU-Mandat gëllt nëmme fir Kabelverbindungen, sou datt drahtlose Ladegeräter wéi Apple's MagSafe oder drahtlose Ladepads a Stänn nach ëmmer gutt sinn ze benotzen.

Insgesamt, mat dem richtege Kabel an Opluedstéck, soll den Iwwergank op USB-C Virdeeler bréngen wéi méi séier Datenübertragung an eng Reduktioun vun der Unzuel u Kabel fir verschidden Apparater. Et heescht och manner Kabelen ze droen wärend Dir reest oder reest, well USB-C e méi allgemenge Ladestandard gëtt.

Quellen:

- "Den iPhone 15 ass ukomm, an et ass en Nightmare fir all Är Accessoiren" vum Brian X. Chen (The New York Times)