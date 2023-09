Wéi benotzt FaceTime op Apple TV mat tvOS 17

By

Déi lescht tvOS 17 Update fir Apple TV bréngt eng spannend nei Feature: d'FaceTime App. Elo kënnen Apple TV Benotzer FaceTime Appellen direkt vun hirem Fernseh maachen mat der Kontinuitéit Kamera Feature op hirem iPhone mat iOS 17. Dëst erlaabt e groussen Ecran Video Calling Erfahrung, déi praktesch a perfekt ass fir Firmenversammlungen.

Fir FaceTime op Apple TV mat tvOS 17 ze benotzen, musst Dir déi folgend Viraussetzungen hunn:

- tvOS 17 op Ärem Apple TV installéiert

- iOS 17 op Ärem iPhone installéiert

- Béid Apple TV an iPhone sinn mat der selwechter Apple ID ugemellt

- Béid iPhone an Apple TV verbonne mam selwechte WiFi Netzwierk

- En iPhone mat Kontinuitéit Kamera Ënnerstëtzung (iPhone XR oder spéider Modeller)

Well Apple TV keng agebaute Kamera huet, gouf d'Continuity Camera Feature vu macOS op tvOS 17 portéiert. Wann Dir d'FaceTime App op Ärem Apple TV opmaacht, kritt Dir eng Notifikatioun op Ärem iPhone fir se un den Apple TV ze verbannen . Wann Dir ugeschloss hutt, gitt Dir gefrot Ären iPhone am Landschaftsmodus no beim Fernseh ze setzen mat der Réckkamera vis-à-vis vun Iech.

Fir e FaceTime Uruff op Apple TV mat tvOS 17 ze maachen, befollegt dës Schrëtt:

1. Lancéiere der FaceTime App op Ärem Apple TV.

2. Wielt d'Apple ID déi Dir benotze wëllt fir FaceTime Appellen.

3. Tippen op d'Notifikatioun op Ärem iPhone an akzeptéieren d'Verbindung.

4. Place Är iPhone an der recommandéiert Orientatioun bei der TV.

5. Wielt de Kontakt Dir wëllt ruffen.

6. Wann de Kontakt Ären Uruff akzeptéiert, wielt tëscht dräi Videomodi: Center Stage, Portrait a Reactions.

D'Benotzung vun FaceTime op Apple TV huet Virdeeler wéi d'Bequemlechkeet vun enger grousser Ecran Video Call Erfahrung a besser Videoqualitéit wéinst der Notzung vun den hënneschte Kameraen vum iPhone. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt FaceTime op Apple TV nëmmen op 4K-ready Apple TV Boxen verfügbar ass.

Zousätzlech zu FaceTime kënnt Dir och Ären iPhone als Fernbedienung benotzen fir den Apple TV ze kontrolléieren. Also, egal ob et wichteg Familljeversammlungen oder Geschäftsappellen ass, kënnt Dir elo d'Erfahrung op engem méi groussen Fernsehbildschierm genéissen.

