Gitt de Freestar Collective zu Starfield: E Guide

Am grousse Universum vu Starfield bitt de Freestar Collective e méi onrouegen a Wild West Liewensstil am Verglach zu de méi strukturéierte United Colonies. Awer dat heescht net datt se Fäegkeet an Entschlossenheet feelen. Wann Dir prett sidd de Geescht vun der Abenteuer ëmzegoen an en Deel vum Freestar Collective ze ginn, hei ass wéi Dir kënnt matmaachen.

Als éischt ass et wichteg ze bemierken datt Dir net fäeg sidd an den Haapt Freestar Collective Sécherheetsmuecht bäitrieden. Dës Positioune si reservéiert fir Leit, déi mat Gefore wéi d'Zerstéierung vun FC Frachtschëffer beschäftegen. Amplaz kënnt Dir Member vun de Freestar Rangers ginn, eng Grupp vun haarden Individuen, déi dacks d'Aufgab hunn d'Problemer op der Grenz ze léisen. D'Freestar Rangers halen e gewësse Prestige, awer et ass ubruecht net Är Bedeelegung mat der Crimson Fleet, de United Colonies oder Ryujin Industries ze ernimmen.

Fir de Freestar Collective matzemaachen, speziell de Freestar Rangers, musst Dir Äre Wee an Akila City, Akila, am Cheyenne System maachen. Wann Dir schonn an dëser Stad war, kënnt Dir mat der lafender Bank Iwwerfall Situatioun Gewunnecht ginn. Wann net, musst Dir et als éischt adresséieren. Schwätzt mam Maréchal Daniel Blake virun der Bank. Hie wäert Iech froen mat de Raiber ze verhandelen, a wann dat klappt, musst Dir se eliminéieren andeems Dir duerch de Réck erakënnt.

Wann Dir erfollegräich mat de Bankräiber behandelt hutt, schwätzt nach eng Kéier mam Maréchal Blake. Hie wäert proposéiere sech mat de Freestar Rangers unzemellen. Fuert weider op The Rock a fënnt Ranger Emma Wilcox. Si gëtt Iech déi néideg Informatioune fir an de Grupp matzemaachen.

Wann Dir décidéiert fir weiderzemaachen, freet de Ranger Wilcox Iech eng vu véier Off-Planet Aufgaben ze wielen fir Iech selwer ze beweisen. All Aufgab kënnt mat enger anerer Kredittbelounung, also wielt deementspriechend. Eng Optioun ass e Crimson Fleet Pirat ze eliminéieren, wat ka gemaach ginn ouni Äert Schëff ze verloossen. Nodeems Dir d'Aufgab ofgeschloss hutt, gitt zréck op d'Emma an informéiert hatt iwwer Äre Succès. Si wäert Iech dann op de Blake Büro huelen, wou hien Iech en offiziellen Freestar Ranger mécht.

Wann Dir un weider Abenteuer als Freestar Ranger interesséiert sidd, wäert d'Emma zousätzlech Uerderen hunn fir Iech d'Questkette weiderzemaachen.

Als Conclusioun, de Freestar Collective zu Starfield bäitrieden erfuerdert Entschlossenheet, Fäegkeet, an e Wëllen fir déi ongetämt Grenz ëmzegoen. Andeems Dir dës Schrëtt verfollegt, kënnt Dir e geschätzte Member vun de Freestar Rangers ginn an op spannend Abenteuer an der Wäisheet vum Starfield Universum starten.

