Wéi kritt een Schëffsdeeler am Starfield

Schëffsdeeler si wesentlech Elementer am Spill Starfield well se e bedeitende Deel vun Ärem Schëfferschëff reparéieren an Iech erlaben Är Exploratiounen weiderzemaachen. Wéi och ëmmer, wéinst hirer Mass vun 10.00 all, kënnt Dir nëmmen eng limitéiert Zuel vun dësen Deeler droen wärend Dir Abenteuer. Dofir ass et wichteg ze wëssen wéi ee méi vun hinnen kritt.

Et gi verschidde Weeër fir Schëffsdeeler zu Starfield ze kréien. Als éischt kënnt Dir se vu verschiddene Verkeefer a Geschäfter kafen. Dës Deeler erschéngen typesch um oder no uewen op hirer Lëscht vu Wueren wéinst hirer Bedeitung. E puer bekannte Plazen wou Dir Schëffsdeeler kafe kënnt, enthalen Jemison Mercantile zu New Atlantis, Newill's Goods am Neon, an Shepherd's General Store zu Akila. Zousätzlech sinn Handelsautoritéitskiosken, Handelsschëffer a Geschäfter och zouverlässeg Quelle fir Schëffsdeeler ze kafen. Aner potenziell Ubidder kënnen Schëfferdeeler droen, also ass et derwäert mat hinnen ze kontrolléieren wann Dir an Nout sidd.

Zousätzlech fir Schëffsdeeler ze kafen, kënnt Dir se och fannen wann Dir exploréiert a plënnert. Opgepasst op lootbar Lagerbehälter, well se Schëffsdeeler enthalen. Heiansdo kënnt Dir zoufälleg op Schëffsdeeler stousse wärend Dir duerch dës Container sicht. Zousätzlech kënnen zerstéiert Schëffer och Schëffsdeeler opginn. Och wa se se net ëmmer falen, ass et ëmmer nach derwäert all erofgefall Schëff ze kontrolléieren. Crimson Fleet Schëffer, besonnesch, hunn eng méi héich Wahrscheinlechkeet fir Schëffsdeeler ze falen.

Wann Dir kommt op e frëndlecht Fraktiounsschëff, deen an engem Dogfight engagéiert ass, hutt Dir d'Méiglechkeet "e puer extra Reparaturdeeler" ze froen als Belounung fir se ze retten. Dëst ass e super Wee fir Schëffsdeeler gratis ze kréien, well déi meescht Schëffer bereet sinn Iech e puer ze bidden.

Denkt drun, zousätzlech zu dëse Methoden, kënnt Dir och fir Schëffsreparaturen bezuelen andeems Dir mat engem Ship Services Technician an enger Docking Bucht an enger Stad oder am Ship Services Gebai schwätzt.

Bleift gutt gelagert mat Schëffsdeeler fir sécherzestellen datt Äert Schëff am Top Zoustand bleift wann Dir déi grouss Erreeche vu Starfield entdeckt. Glécklech Abenteuer!

