Wéi Dir Kontroll iwwer Är YouTube Erfarung iwwerhëlt an den Suchtfaktor Algorithmus vermeiden

Zesummefaassung: D'YouTube Homepage kann e Time Sink sinn, entwéckelt fir datt Dir Videoe sou laang wéi méiglech kuckt. Wéi och ëmmer, wann Dir méi Kontroll wëllt iwwer wéi Dir Är Zäit op YouTube verbréngt, kënnt Dir elo den Suchtfaktor Algorithmus vermeiden. Andeems Dir Är YouTube Iwwerwaachungsgeschicht ausschalt, ginn et keng recommandéiert Videoen op der Homepage. Dësen Artikel erklärt wéi een dat opstellt.

Fir d'Kontroll vun Ärer YouTube Erfarung ze huelen, kënnt Dir ufänken op d'Meng Google Aktivitéit Säit ze goen, wou Dir d'Informatioun kontrolléiere kënnt déi Google iwwer Iech hält. Vun do aus, klickt op Är YouTube Geschicht, an Dir wäert gefrot ginn ob Dir Är Geschicht pause wëllt. Andeems Dir op de Pause Knäppchen klickt, kënnt Dir Är YouTube Iwwerwaachungsgeschicht ausschalten.

Wann Dir Är Geschicht ausgeschalt hutt, gesitt Dir keng recommandéiert Videoen op der YouTube Homepage. Amplaz musst Dir aktiv Videoe sichen déi Iech interesséieren. Dir kënnt nach ëmmer d'Sichfunktioun benotze fir spezifesch Inhalter ze fannen, awer eng besser Léisung ass Är YouTube Abonnementer ze entdecken.

Andeems Dir op "Abonnementer" op der YouTube Homepage klickt, kënnt Dir déi lescht Videoe kucken, déi vun de Kanäl eropgeluede ginn, op déi Dir abonnéiert sidd. Dëst erlaabt Iech eng méi curéiert Erfahrung ze hunn baséiert op Äre perséinleche Virléiften. D'Abonnementsfeed weist Videoen déi mat der Aart vun Inhalt ausgeriicht sinn, déi Dir kucke wëllt, anstatt wat den Algorithmus virausgesot baséiert op Ärem vergaangene Verhalen.

Och wann et e bësse méi Effort erfuerdert, vertrauen op Abonnementer Iech méi Agentur iwwer Är YouTube Erfahrung. Amplaz Videoe gewisen ze kréien, déi Dir an der Vergaangenheet schwéier widderstoen hutt, wäert Dir Inhalter ausgesat ginn, dee mat der Aart vu Persoun ausgeriicht ass, déi Dir wëllt sinn. Egal ob et Gaardevideoen oder all aner Interesse ass, d'Abonnementsfeed kann Iech eng méi agreabel an virsiichteg YouTube Erfahrung bidden.

D'Kontroll vun Ärer YouTube Iwwerwaachungsgeschicht ze huelen an op Abonnementer ze vertrauen ass en einfache Wee fir den Suchtfaktor Algorithmus ze vermeiden an Är Zäit op YouTube méi gezielt ze verbréngen. Probéiert et a gitt erëm Agence iwwer Är Online Aktivitéiten.

Quell: Original Artikel vum Justin Pot iwwer How-To Geek.