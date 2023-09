D'World Series of Warzone Finals: Wéi kritt een e Gratis Modern Warfare 3 Beta Code

D'World Series of Warzone Finals ass just ronderëm den Eck, a wann Dir e Fan vum populäre Battle Royale Spill sidd, sidd Dir prett. Activision huet ugekënnegt datt si gratis Modern Warfare 3 Beta Coden un glécklech Zuschauer ginn. Hei ass alles wat Dir wësse musst iwwer wéi ee vun de gléckleche Empfänger sidd.

No engem laangen an ustrengenden Prozess vu Qualifikatiounen hunn 50 Teams aus der ganzer Welt hir Plaz an der $600,000 World Series of Warzone Grand Final geséchert. Dëst Evenement, deen an der Londoner Copper Box Arena de 16. September stattfënnt, versprécht eng éischt vu senger Aart LAN-Erfarung fir Warzone seng engagéiert Konkurrenten.

Wéi och ëmmer, déi rezent Nerfs zum Cronen Squall an der Saison 5 Reloaded hunn e puer Onsécherheet an de Virbereedungsprozess fir d'Finalisten bruecht. Gemeinschaftsmemberen hunn fir alternativ Waffen argumentéiert fir de Schluechtgewier ze ersetzen, a mir musse waarden a kucken wat d'Profien op der Haaptbühn entscheeden.

Loosst eis elo iwwer déi spannend Neiegkeet schwätzen. Activision huet decidéiert nach méi Ureiz fir d'Fans ze addéieren fir op d'World Series of Warzone Finals ofzeschléissen andeems se Modern Warfare 3 Beta Coden als Zuschauer Belounungen ubidden. CharlieIntel huet gemellt datt et insgesamt 50,000 Beta Coden op der Plaz wärend dem Event sinn.

Fir eng Chance ze hunn fir ee vun dëse Coden ze gewannen, musst Dir d'World Series of Warzone Finals am September kucken 16. Andeems Dir op d'mannst eng Stonn vum Tournoi kuckt, verdéngt Dir eng Entrée. Dir kënnt maximal dräi Entréen verdéngen andeems Dir dräi Stonnen vum Event kuckt. Also, wat Dir méi kuckt, wat méi héich Är Chancen fir e Beta Code ze kréien.

Fir e Beta-Code ze qualifizéieren, musst Dir en Activision-Kont erstellen an et mat Ärem Battle.net, PSN, Xbox oder Steam Kont verbannen. Zousätzlech musst Dir Ären YouTube oder Twitch Kont op Ären Activision Kont verbannen. Schlussendlech, vergewëssert Iech datt Dir den Tournoi live op Ärer bevorzugter Plattform kuckt wärend Dir Iech mat engem verlinkte Kont ugemellt hutt fir Är Belounungen ze verdéngen.

Also markéiert Är Kalennere fir de 16. September a maacht Iech prett fir d'World Series of Warzone Finals ze kucken fir Är Chance e gratis Modern Warfare 3 Beta Code ze gewannen. Fänkt elo un ze preparéieren andeems Dir Ären Activision Kont erstellt an et mat Äre Spill- a Streamingplattformen verbënnt. Vill Gléck!

