iOS 17: Wéi erstellt personaliséiert Kontaktposter a deelt Kontakter mat NameDrop

By

iOS 17, dee leschte Betribssystem fir iPhones, soll geschwënn verëffentlecht ginn, nieft dem Apple senger neier Serie vu Produkter. Dësen Update stellt verschidde spannend Features vir, déi d'Benotzer erlaben hir iPhones ze personaliséieren wéi ni virdrun. Eng bemierkenswäert Feature ass d'Fäegkeet en eenzegaartegen 'Plakat' fir all Kontakt ze kreéieren. Dëst personaliséierbar Bild fëllt Ären Écran wann Dir mat där Persoun rufft oder wann se Iech uruffen.

Fir e Kontaktposter ze kreéieren, tippt einfach op "Kontaktfoto & Affiche" am Profil vum Kontakt. Vun do aus kënnt Dir en Hannergrond fir d'Plakat wielen. D'Optiounen enthalen d'Benotzung vun enger Foto, e Faarfhannergrond, e Memoji oder e Monogramm. Dir kënnt den Numm vum Kontakt personaliséieren, dorënner d'Schrëft a Faarf. D'Hannergrondbild kann och geännert ginn andeems se se ausschneiden, Filteren applizéieren oder den Hannergrond erofhuelen.

iOS 17 féiert och eng nei Feature genannt NameDrop vir, déi d'Benotzer erlaabt hir Kontaktinformatioun séier ze deelen ouni manuell Nimm an Telefonsnummeren anzeginn. Fir NameDrop ze benotzen, mussen d'Benotzer hir iPhones no zesummen halen, ähnlech wéi Apple Pay benotzt gëtt. E Popup erschéngt mat der kritt Kontaktinformatioun, bitt d'Optioun fir déi kritt Kontaktdetailer z'änneren.

D'Aktualiséierung vun engem Kontaktposter op iOS 17 ass sou einfach wéi déi initial Schrëtt ze maachen fir et ze kreéieren. Öffnen einfach d'Telefonsapplikatioun, fann de Kontakt deen Dir wëllt änneren, a tippt op "Kontakt Poster & Foto" fir déi gewënschte Updates ze maachen. Zousätzlech kënnen d'Benotzer e Kontaktplakat a Foto fir sech selwer erstellen andeems se op hir eege Kontaktkaart an der Telefon App zougräifen an op "Meng Kaart" tippen.

Notéiert w.e.g. datt Kontaktplakater mat aneren gedeelt kënne ginn, awer d'Benotzer hunn d'Méiglechkeet automatesch Deele auszeschalten. Leider ass NameDrop de Moment nëmme verfügbar fir Kontakter tëscht kompatiblen Apple Apparater ze deelen an ass net fir Android Benotzer verfügbar.

Quellen:

– Maria Diaz, ZDNet