Wéi vermeide een Iwwerbeschloss am Starfield ze ginn

Starfield, déi lescht RPG vu Bethesda, ass e massivt Spill gefëllt mat Quests, Elementer an Aliens. Wéi och ëmmer, et ass einfach Iech selwer ze iwwerzeegen ze fannen an net fäeg ze séier ze reesen oder ze sprint. Awer keng Angscht! Et gi Weeër fir dës frustréierend Situatioun ze vermeiden.

Als éischt, stoppt alles ze gräifen wat Dir begéint. Och wann et verlockend ass all klengt Element ze sammelen, ass et net néideg. Niddereg-Wäertartikele verkafen wäert net vill Gewënn bréngen, also fokusséiert op d'Ausféierung vun Quests an d'Verkaaf vun héichwäertege Saachen amplaz. Loosst den Dreck hannerloossen a spuert Iech selwer d'Schwieregkeeten.

Als nächst, Niveau Är Droen Kapazitéit. Am Starfield, wéi an anere Bethesda Spiller, sinn gewësse Statistike wesentlech. D'Erhéijung vun Ärer Droen Kapazitéit Fäegkeet erlaabt Iech méi ze droen ouni iwwerbelaascht ze ginn. Fänkt fréi un ze schleifen fir méi héich Niveauen opzemaachen an Iech selwer Zäit op laang Siicht ze spueren.

Maacht et eng Gewunnecht regelméisseg fir schwéier Saachen an Ärem Inventar ze kontrolléieren. Ären Inventar no Gewiicht ze sortéieren hëlleft Iech dës Elementer z'identifizéieren an ze managen. Opgepasst besonnesch op Schëffsdeeler, déi schwéier sinn awer dacks iwwersinn well se als Hëllefsartikelen kategoriséiert sinn. Store Schëfferdeeler op Ärem Schëff anstatt se ronderëm ze droen.

Wielt e puer Waffen fir ze benotzen an ze verkafen oder de Rescht ze späicheren. Dëst erlaabt Iech Är Fäegkeeten ze fokusséieren, manner Munitioun ze droen an ze vermeiden datt Dir vu ville Waffen ofgewiicht gëtt. Profitéiert och vun Ärem Schëffer Cargo Bucht fir Ressourcen, Wäertsaachen an Artikelen ze späicheren, déi Plaz an Ärem Inventar ophuelen.

Opgepasst op Spacesuits déi extra Späicherkapazitéit ubidden. Dës Kostümer kënnen Är Droenkapazitéit wesentlech erhéijen an Är Abenteuer méi handhabbar maachen. Zousätzlech, wann Dir e Begleeder hutt, benotzt hiren Inventarraum fir d'Gewiicht ronderëm ze verdeelen an Är Belaaschtung ze beliichten.

Wann alles anescht klappt, benotzt Chemikalien oder Alkohol fir Är Droenkapazitéit temporär ze stäerken. Wéi och ëmmer, benotzt se spuersam a bewosst all negativ Auswierkungen déi se op Äre Charakter hunn.

Andeems Dir dës Tipps an Tricks verfollegt, kënnt Dir vermeiden datt Dir am Starfield iwwerschratt gëtt a genéisst eng méi nahtlos Spillerfahrung.

