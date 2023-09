Wéi vermeide een Iwwerbeschloss am Starfield ze ginn

Starfield, dem Bethesda seng lescht RPG, ass e massivt Spill gefëllt mat Quests, Alien Encounters, an eng Onmass vun Elementer fir ze sammelen. Et ass einfach ze verdrängen a sech mat ze vill Dreck iwwerbelaascht ze fannen, wat et schwéier mécht sech fräi am Spill ze beweegen. Wéi och ëmmer, mat e puer Tipps an Tricks kënnt Dir dës frustréierend Situatioun vermeiden.

Als éischt, fokusséiert op d'Nivelléierung vun Ärer Droenkapazitéit. Statistiken erhéijen déi Iech erlaben méi Gewiicht ze droen ouni iwwerbelaascht ze ginn. Dëst wäert an der ganzer Rees kommen an Iech op laang Siicht Zäit spueren. Zousätzlech, kontrolléiert regelméisseg Ären Inventar fir schwéier Saachen déi onnéideg Plaz ophuelen. Sortéiert Ären Inventar no Gewiicht a loosst all Elementer lass, déi Iech weien.

Ee gemeinsame Täter vun der Iwwerbezuelung ass Schëffsdeeler. Och wann dës Elementer nëtzlech si fir Äert Schëff wärend dem Kampf ze reparéieren, waacht se all 10 kg. Vergewëssert Iech Äert Inventar duebel ze kontrolléieren an dës voluminös Saache op Ärem Schëff ze späicheren anstatt se ronderëm ze droen.

Wann et drëms geet, fir Waffen, wielt e puer Favoritten a verkafen oder Buttek de Rescht. Dëst hëlleft Iech Är Fäegkeeten ze spezialiséieren, manner Munitioun ze droen an ze vermeiden vill Waffen gläichzäiteg ze managen. Späichert iwwerschësseg Artikelen an Ärem Schëffer Cargo-Holz fir Plaz an Ärem Inventar ze befreien. Benotzt den Hotkey vun Bethesda fir séier Ressourcen a Wäertsaachen op Äert Schëff ze schécken.

Opgepasst op Spacesuits déi extra Späichere bidden. Dës kënnen Är Droenkapazitéit wesentlech erhéijen an hëllefen d'Belaaschtung vun iwwerschësseg Saachen ze entlaaschten. Wann Dir e Begleeder am Spill hutt, benotzt hiren Inventarraum fir Är Laascht ze beliichten.

Schlussendlech, wann Dir Iech nach ëmmer iwwerbelaascht fannt, betruecht d'Benotzung vu Chemikalien oder Alkohol fir Är Droenkapazitéit temporär ze erhéijen. Dës Elementer bidden eng temporär Léisung a solle spuersam benotzt ginn.

Andeems Dir dës Tipps befollegt, kënnt Dir Äert Inventar am Starfield effektiv verwalten an ze vermeiden datt Dir iwwerschratt sidd. Genéisst Är Rees duerch Bethesda's grouss Open-Welt RPG!

Quellen:

- Source: Originalartikel