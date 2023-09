New Digital Fashion Residency Programm Empowers Kënschtler am Web3 Ecosystem

Den inaugurellen Digital Fashion Residency Programm, erstallt vum Draup, Vertical, and Lens Protocol, huet seng éischt 26 Gewënner ugekënnegt. De Programm zielt fir existent digital Designer an Newcomer z'erméiglechen andeems se gratis Training iwwer e sechs Woche Cours ubidden. D'Ateliere bedecken verschidden Themen, dorënner d'Evolutioun vun der digitaler Moud, digital Textilkreatioun, augmentéiert Realitéit (AR), a Spill. Um Enn vum Programm schaffen d'Awunner un engem Schlussprojet, deen am Oktober ausgestallt gëtt.

Vertical, e Blockchain-baséiert Konschtkurator a Berodung, huet virdru Workshops am Zesummenhang mat Web3 a Konscht gehost, awer konzentréiert sech elo fir d'éischt Kéier op digital Moud. Grënner a CEO Micol Ap erkläert datt vill Kënschtler a Creatoren, déi de Weltraum erakommen, kämpfen fir d'Technologie ze navigéieren an se an hir Praxis ze integréieren. Dofir hu si décidéiert e Programm ze kreéieren deen speziell op digital Moud ugepasst ass.

Firmen, déi an dëse Kënschtler investéieren, verstinn datt hiren Erfolleg entscheedend ass fir d'Zukunft vun der Industrie. Zum Beispill, Epic Games, de Besëtzer vu Fortnite, huet e Fonds fir talentéiert Creatoren ze belounen. Syky an Adidas hunn och Arrangementer op der Plaz fir Einnahmen aus dem Verkaf vun der digitaler Moud vun hire Kënschtler ze generéieren. Dës Investitioune maachen et net nëmmen méi einfach digital Moud ze kafen an ze droen, mee droen och zu senger méi breeder Akzeptanz bäi.

De Programm bitt net nëmmen Training, mee fördert och e Gefill vu Gemeinschaft tëscht de Participanten. Ap betount d'Wichtegkeet vun der Ënnerstëtzung wann d'Welt kritesch ass wat se maachen. D'Zil ass Kënschtler am Web3 Ökosystem ze inspiréieren an z'erhéijen, wou Konzepter wéi de Metaverse an Web3 e Réckgang am ëffentleche Gefill gesinn hunn. Andeems se Kënschtler educéieren an empoweréieren, schaffen dës Firmen aktiv fir digital Moud an de Mainstream ze bréngen.

