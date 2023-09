Baldur's Gate 3 Erlaabt Cross-Saves Tëscht PC an PS5

Baldur's Gate 3, dat populär Rollespill, kann elo souwuel op PC wéi och op PS5 genéissen. Wat nach besser ass, ass datt d'Spill Cross-Saves ënnerstëtzt, wat Spiller erlaabt hir Fortschrëtter nahtlos tëscht den zwou Plattformen weiderzemaachen. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt dës Feature manuell muss aktivéiert ginn. Hei sinn d'Schrëtt fir Cross-Saves fir BG3 op PS5 a PC z'aktivéieren.

Fir unzefänken, lancéiert BG3 op Ärem PC a erstellt oder aloggen op Äre Larian Kont. Wann d'Spill ufänkt, öffnen d'Optiounen aus dem Haaptmenü. Kuckt no de "Gameplay" Optiounen a schalt d'Cross-Save Feature op "On". Waart bis de Message "Synchroniséierung" aus dem Menütext op der lénker Säit verschwannen.

Fir Cross-Späicheren op der PS5 z'aktivéieren, befollegt déiselwecht Schrëtt wéi uewen ernimmt. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt Dir eng PS5 Kopie vum Baldur's Gate 3 kaaft musst. Nodeems Dir d'Spill zougemaach hutt, öffnen se op der PS5 nei, an Dir sollt eng Optioun "Continue" gesinn mat Detailer iwwer d'Späicherdatei um ënnen. riets vum Titel Écran.

Wann Dir e PS5 Save op Ärem PC benotze wëllt, befollegt déiselwecht Instruktiounen, awer gitt sécher datt Dir Cross-Saves fir Äre PS5 als éischt ausschalt. Andeems Dir dës Schrëtt verfollegt, ginn Är Spillspäicher automatesch tëscht den zwou Plattformen aktualiséiert, wat de Cross-Progressioun erméiglecht.

Et ass derwäert ze notéieren datt d'Benotzung vu Cross-Saves fir BG3 keen PS + Abonnement erfuerdert. D'Cross-Save Funktionalitéit gëtt ganz bannent de Larian Servere geréiert. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze klären datt Cross-Play tëscht PC an PS5 eng geplangte Feature ass awer am Moment net verfügbar ass wéi September 2023.

Fir méi Informatioun a weider Orientéierung, kënnt Dir op déi offiziell Baldur's Gate 3 Websäit referenzéieren oder de Larian Studios direkt kontaktéieren.

Quellen:

- Baldur's Gate 3 Offiziell Websäit