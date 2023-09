Den US Gesondheetsversuergungssystem kann heiansdo disjointed an ineffizient sinn, wat zu enger schlechter Patienterfahrung féiert. Wéi och ëmmer, wéi de Fokus op Wäertbaséiert Betreiung a verbessert Resultater eropgeet, ass et entscheedend d'Verbindung tëscht der Patienterfahrung a Wäertbaséierter Betreiung ze erkennen. Dräi wichteg Qualitéitsmetriken, inklusiv Patient Zefriddenheet, präventiv Betreiungsscreenings, a Fleegekoordinatioun, sinn direkt vun der Gesamtpatienterfahrung beaflosst.

Fir dës Themen unzegoen a méi héichwäerteg Betreiung ze förderen, gi verschidde digital Tools verfügbar. Dës Tools kënnen hëllefen d'Bewosstsinn, Verständnis, Gespréicher a Betreiungserfarungen ze verbesseren. Informatioun spillt eng Schlësselroll fir d'Patienten z'erméiglechen an d'Besuergnëss ze reduzéieren virum Gesondheetsversuergungsvisiten. Vill Amerikaner fille sech ängschtlech wéinst net genuch Informatioun, limitéiert Wëssen iwwer Fournisseuren, an zécken fir Gesondheetsproblemer ze diskutéieren. Als Äntwert kann d'Gesondheetsausbildung während Rendez-vousen a Pre-Visit Ausbildung ubidden, d'Vertraue vun de Patiente verbesseren an d'Gesondheetsfroe mat hire Betreiber ze diskutéieren.

Digital Schëlder an Waardezëmmeren kënnen och eng bedeitend Roll spillen fir d'Patienten z'erzéien an z'erméiglechen. Andeems se relevant Gesondheetsinformatioun weisen, kënnen d'Patiente besser op wichteg Entscheedungsmomenter virbereet ginn. Studien hu gewisen datt digital Inhalter an Waardezëmmer d'Patientebenotzung vu vitale Gesondheetsservicer wéi Kriibsscreenings an Impfungen erhéicht. Am Examenraum kann d'Digital Signage personaliséiert Informatioun ubidden fir Patienten ze encouragéieren proaktiv Schrëtt fir hir Gesondheet ze managen.

Zousätzlech dréit d'Benotzung vun Technologie vun de Fournisseuren zum Patientesvertrauen bäi, wat zu engem verstäerkten Dialog, besserer Anhale vu Fleegepläng a verbesserte Resultater féiert. Andeems Dir digital Tools wéi Touchscreens am Examenraum implementéiert, kënne Providere wäertvoll Zäit spueren a Gespréicher mat komplexe Gesondheetsthemen verbesseren. Dëst erlaabt méi Gesiicht-zu-Gesiicht Interaktiounen a verbessert d'allgemeng Patienterfahrung.

D'Integratioun vun digitalen Tools verbessert net nëmmen d'Resultater, awer spuert och Zäit vum Fournisseur, reduzéiert Burnout an erhéicht Effizienz. An engem Wäert-baséiert Betreiungsëmfeld féiert dëst zu méi héije Remboursementraten a méi gesonde Praktiken a Gesondheetssystemer. D'Patiente wëllen och fäeg sinn hir Konditioune besser ze beschreiwen, wat e Wonsch no Tools beweist, déi hinnen hëllefen eng aktiv Roll bei der Gestioun vun hirer Gesondheet ze huelen.

Als Conclusioun ass d'Technologie ëmfaassend essentiell fir d'Patientenerfahrung ze verbesseren an d'Wäertbaséiert Betreiung z'ënnerstëtzen. Duerch d'Informatioun ze liwweren, d'Patienten z'erméiglechen an Zäit ze spueren, kënnen digital Tools zu reduzéierte Käschten, verbesserte Qualitéit a bessere Gesondheetsresultater féieren.

Source:

- PatientPoint Patient Confidence Index 2023