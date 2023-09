Sony Verëffentlechung vläicht Horizon Forbidden West Komplett Editioun

Sony gëtt rumoréiert un enger Horizon Forbidden West Complete Edition ze schaffen, laut enger Lëscht vum Rating Board vu Singapur. D'Kompilatioun gëtt gesot datt d'Original Abenteuer Spill, Horizon Forbidden West, souwéi seng Burning Shores Expansioun enthält. D'Plattforme fir dës Editioun sinn net an der Oplëschtung ernimmt ginn, awer et gëtt erwaart op PlayStation 5 verfügbar ze sinn, well d'Burning Shores Expansioun exklusiv fir dës Konsole war.

Verëffentlecht am Februar 2022, Horizon Forbidden West krut héich Luef vu Kritiker. Dem IGN seng Bewäertung huet d'Spill en 9/10 ausgezeechent, a beschreift et als eng "triumphant Kombinatioun vu begeeschterten Kampf, Top-Tier Kreatur a Charakterdesign, an eng faszinéierend oppe Welt." D'Burning Shores Expansioun, déi am Abrëll 2023 gestart gouf, gouf och positiv mat engem 8/10 Bewäertung vun IGN kritt.

Wärend Sony nach net iwwer d'Complete Edition kommentéiert huet, ass et derwäert ze notéieren datt d'Firma seng Präsenz op der PC Plattform graduell ausgebaut huet. Am Joer 2020 huet Sony Horizon Zero Dawn op PC portéiert, dräi Joer no senger éischter Verëffentlechung op der PlayStation 4. Dëst markéiert eng bedeitend Verréckelung an der Sony Strategie, well d'Firma virdru op Konsolexklusivitéit konzentréiert war.

PlayStation CEO Jim Ryan huet uginn datt Sony net plangt PC Versioune vu senge Spiller de selwechten Dag wéi hir Konsol lancéiert ze verëffentlechen. Wéi och ëmmer, hien huet den Erfolleg unerkannt fir Spiller op PC ze portéieren e puer Joer no hirer éischter Verëffentlechung. Den Xbox Chef Phil Spencer huet dem Sony säi staggered PC Verëffentlechungsplang kritiséiert, ënnersträicht dem Xbox seng Approche vu simultane Verëffentlechungen op PC, Konsol, a Cloud Plattformen.

Bis elo huet Sony keng offiziell Ukënnegung iwwer d'Horizon Forbidden West Complete Edition gemaach, awer d'Fans waarden op weider Detailer.

