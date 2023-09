De chinesesche Smartphone Hiersteller HONOR ass agestallt fir säi Comeback am indeschen Maart mat der Start vun hirem neiste Smartphone, den HONOR 90 5G, de 14. September ze maachen. den Apparat un d'Konsumenten ze bréngen.

Den HONOR 90 5G bitt e beandrockende 6.7-Zoll "Quad-Curved Floating Display" mat 1.5K Opléisung an enger Peak Hellegkeet vun 1,600 nits. Dës beandrockend Displaytechnologie rivaliséiert déi vu Flaggschëff Geräter wéi de Samsung Galaxy S23 Ultra an den iPhone 14 Pro Modeller.

Wat d'Kamerafäegkeeten ugeet, huet den Apparat e mächtege 200 MP primäre Sensor a senger hënneschter Kamera-Setup. Op der viischter kënnen d'Benotzer eng héichopléisende 50MP Selfie Kamera erwaarden.

De Smartphone bitt och eng generéis 5,000 mAh Batteriekapazitéit an ënnerstëtzt 66W Schnellladung, fir datt d'Benotzer de ganzen Dag verbonne kënne bleiwen an ugedriwwe ginn. Et wäert an zwou RAM Optiounen sinn, 8 GB an 12 GB, mat Späicheroptioune vu bis zu 512 GB. Zousätzlech huet HONOR Turbo RAM Technologie implementéiert, wat d'Benotzer erlaabt bis zu 5 GB a 7 GB Turbo RAM ze benotzen, wat zu engem iwwerraschenden Total vun 19 GB resultéiert.

Den HONOR 90 5G gëtt rumoréiert mat dem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Chipset ausgestatt ze sinn a wäert op MagicOS 7.1 lafen, deen op Android 13 baséiert.

Wann et ëm Ästhetik geet, gëtt de Smartphone a Sëlwer, Schwaarz a gréng Faarfvarianten ugebueden, laut der Amazon Landung Säit. Säi Präis gëtt geschat tëscht Rs 30,000 an Rs 40,000 ze sinn.

HTech, an Zesummenaarbecht mat PSAV Global, huet d'Verantwortung iwwerholl fir HONOR Smartphones an Indien ze verkafen. Déi nei Venture gëtt vum fréiere Realme Indien CEO Madhav Sheth gefouert, dee schonn eng initial Investitioun vu Rs 1,000 Crore am indesche Maart verpflicht huet.

