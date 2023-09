Hong Kong erweidert Testen fir China's Digital Yuan

Hong Kong ass an déi zweet Phas vum techneschen Test fir den digitale Yuan vu China agaangen, mat dem Prozess elo méi Hong Kong Banken abegraff. D'Hong Kong Monetary Authority (HKMA) an d'People's Bank of China hunn initial technesch Tester fir grenziwwerschreidend Bezuelungen mat den digitale Yuan zu Hong Kong ofgeschloss. Déi zweet Phas vum Prozess ass am Moment amgaang, méi Hong Kong Banken involvéiert an d'Top-up Funktioun vun der digitaler Yuan Portemonnaie duerch de Faster Payment System (FPS) testen.

D'FPS, agefouert vun der HKMA am Joer 2018, erliichtert Cross-Bank Bezuelungen an Hong Kong Dollar oder Chinesesch Yuan mat der Handysnummer oder E-Mailadress vum Empfänger. Am zweete Véierel vun dësem Joer huet d'FPS ongeféier HK $ 1 Milliarde Wäert vun Hong Kong Dollar Bezuelungen veraarbecht, wat eng bedeitend Erhéijung vun der selwechter Period d'lescht Joer reflektéiert.

Den digitale Yuan, och bekannt als e-CNY, gëtt erwaart eng sécher a praktesch Optioun fir grenziwwerschreidend Retail Konsum a béid Hong Kong a China ze bidden. Et soll d'Effizienz vun grenziwwerschreidend Bezuelungsservicer verbesseren an d'Konnektivitéit am Greater Bay Area vu Guangdong, Hong Kong a Macau förderen.

Dës Expansioun vum digitalen Yuan Testen zu Hong Kong entsprécht dem China seng Efforten fir an der Entwécklung vun enger Zentralbank Digital Währung (CBDC) ze féieren. D'Land huet scho Testpilote vu sengem CBDC a verschiddene Provënzen lancéiert, mat Millioune vu Leit déi un de Studien deelhuelen. Vun elo un hunn 11 Länner hir eege CBDCs komplett lancéiert, dorënner China, Bahamas, Nigeria, Anguilla, Jamaika a siwen Ostkaribesch Länner.

Ausserdeem zielt Hong Kong sech als e grousse Krypto-Hub ze etabléieren an huet nei Gesetzgebung agefouert fir d'Entwécklung vu Web3 a Krypto-Währungen ze förderen. Ënnert dëser Gesetzgebung kënnen Händlerinvestisseuren zu Hong Kong spezifesch "Large-Cap-Tokens" op lizenzéierte Austausch handelen, ënnerleien vu Sécherheetsmoossnamen wéi Wëssenstester, Risikoprofiler a Beliichtungsgrenzen. D'Securities and Futures Commission (SFC) vun Hong Kong verdeelt aktiv Lizenzen un Austausch, déi mat sengem Krypto-Lizenzregime respektéieren.

Déi rezent Genehmegung-am-Prinzip (AIP) Lizenz, déi der SEBA Bank vun der SFC ausgezeechent gouf, erlaabt d'Bank eng Rei vu reglementéierten Aktivitéiten ze engagéieren, dorënner den Handel mat Wäertpabeieren a virtuelle Verméigen-Zesummenhang Produkter. Zousätzlech ass den Krypto-Austausch OKX am Moment an de leschte Stadien fir eng Virtual Asset Service Provider License (VASP) zu Hong Kong ze kréien.

