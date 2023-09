HMD Global annoncéiert Expansioun vum Smartphone Portfolio

HMD Global, déi onofhängeg finnesch Firma hannert der Nokia Mark, ass agestallt fir säi Smartphone Portfolio auszebauen mat der Aféierung vun Telefonen ënner senger eegener HMD Mark. Dës Ukënnegung gouf vum Jean-Francois Baril, dem Matgrënner, President a CEO vun HMD Global gemaach.

No Baril, souwuel HMD an Nokia Telefone wäert co-existéieren, a Clienten kënnen op eng Zesummenaarbecht "mat spannend nei Partner" freeën. HMD Global huet sech als de séierst wuessende 5G Smartphone Hiersteller positionéiert an e Leader an der Nohaltegkeet mat senge reparablen Nokia Geräter.

Mat dësen Erzielungen ënner hirem Gürtel ass HMD Global elo prett fir onofhängeg op de Maart anzeginn an eng nei Welt fir Telekommunikatioun ze kreéieren déi op Konsumentebedürfnisser fokusséiert ass. D'Firma ass stolz op eng vun de gréisste Smartphone Firmen an Europa ze sinn a plangt qualitativ héichwäerteg, bezuelbare mobilen Apparater un de Konsumenten weltwäit ze liwweren.

Och wa keng spezifesch Detailer oder Timeline an der Ukënnegung geliwwert goufen, gëtt erwaart datt HMD Global geschwënn méi Informatioun wäert verroden.

