Spyware verbonne mat der israelescher Firma NSO exploitéiert Feeler an Apple Apparater

By

Fuerscher vun der digitaler Iwwerwaachungsgrupp Citizen Lab hunn Spyware entdeckt déi se gleewen un der israelescher Firma NSO verbonne sinn an en nei entdeckte Feeler an Apple Apparater ausnotzen. D'Spyware, bekannt als Pegasus, gouf um Apple-Apparat vun engem Employé vun enger Washington-baséierter Zivilgesellschaft fonnt. Citizen Lab sot datt dësen Zwëschefall déi wichteg Roll beliicht déi Zivilgesellschaft spillt fir raffinéiert Cyberattacken z'entdecken.

Déi spezifesch Detailer betreffend de betraffene Individuum an d'Organisatioun goufen net bekanntginn. Wéi och ëmmer, de Feeler an der Fro kann iPhones kompromittéiere mat der leschter Versioun vum iOS (16.6) ouni Interaktioun vum Affer. Als Resultat vun de Befunde vum Citizen Lab huet Apple nei Updates verëffentlecht fir d'Schwächheeten unzegoen.

En NSO Spriecher huet net direkt Kommentar iwwer d'Fuerschung vum Citizen Lab gemaach. Et ass derwäert ze notéieren datt d'NSO iwwerpréift gouf a vun der US Regierung zënter 2021 op schwaarze Lëscht gouf wéinst angeblechen Mëssbrauch, dorënner Iwwerwaachung vu Regierungsbeamten a Journalisten.

Als Äntwert op d'Entdeckung, Citizen Lab huet d'Benotzer gefuerdert hir Apple Apparater ze aktualiséieren fir géint potenziell Sécherheetsverstéiss ze schützen. Apple huet d'Existenz vum Feeler bestätegt an huet seng Clienten encouragéiert déi lescht Softwareupdates z'installéieren.

Wärend dësen Zwëschefall Bedenken iwwer d'Sécherheet vun Apple Geräter mécht, ënnersträicht et och d'Wichtegkeet vun der lafender Zesummenaarbecht tëscht Cybersecurity Fuerscher an Technologiefirmen. Esou Partnerschafte kënnen hëllefen, Schwachstelle z'identifizéieren an unzegoen ier se vu béiswëllegen Akteuren exploitéiert kënne ginn.

Quellen:

- Citizen Lab: Digital Watchdog Group

- NSO: Israelesch Firma spezialiséiert op Spyware

- Apple: Technology Company an Apparat Fabrikant beschwéiert