Apple's Upëff vum iPhone Launch Event a säi potenziellen Impakt op Aktieleistung

Apple ass agestallt fir säi leschten iPhone Modell, den iPhone 15, op sengem héich erwaarten Start Event, "Wonderlust" z'entdecken. Historesch tendéiert Apple d'Aktie an de sechs Méint no engem iPhone Start besser ze maachen. Wéi och ëmmer, bannent engem bis dräi Méint nom Event, bewegt d'Aktie am Aklang mam Maart, laut Morgan Stanley Analyst Erik Woodring. Trotz dësem positiven Trend huet Apple d'Aktie an de leschte Sessiounen Erausfuerderunge konfrontéiert wéinst Berichter vu China, déi d'Benotzung vun iPhones a Regierungsagenturen a staatleche Betriber verbidden. Dës Erausfuerderunge, zesumme mat enger méi schwaacher makroekonomescher Kuliss a verlängerten Konsumentenausgaben, hunn zu engem 4.4% Réckgang vun Apple Aktien dëse Mount bäigedroen.

Analysten kucken no op all Impakt op d'Demande vu potenziellen Präiserhéijungen fir den iPhone 15 Pro Modeller. De Barclays Analyst Tim Long virausgesot datt et géint verkaafte Eenheeten wäert sinn, besonnesch wéinst verstäerkten duerchschnëttleche Verkafspräisser géint e méi schwaache Gesamtwirtschaftsklima. Wall Street Erwaardunge fir dëst Joer iPhone enthalen kleng Updates wéi en erfrëschten internen Prozessor, Frame, USB-C Ports, a potenziell Upgraded Kamera, Batterie a Prozessor fir d'Pro Modeller. D'Apple Watch gëtt och erwaart eng verbessert Batterie an nei Bandfarben ze kréien.

Mat der Méiglechkeet vu Präiserhéijungen fir Pro Modeller, erwaarden e puer Analysten e Boost an iPhone Einnahmen Schätzungen. Angelo Zino vun CFRA hindeit datt d'Erhéijung vun Präisser Akommes Schätzunge vun 6% ze 8% Erhéijung kéint. Trotz Spekulatiounen iwwer potenziell Präiserhéijungen an dem Mangel un engem "Wow" Faktor bei dësem Produktlancéiere vun dësem Joer, Apple seng konsequent Bauqualitéit, Softwareupdates, a Maartundeelgewënn goufen vun Analysten als positiv bäidroende Faktoren unerkannt.

Wann Dir den Impakt op Apple Aktien berücksichtegt, ass et wichteg ze notéieren datt historesch Trends eng potenziell méi schwaach Period virschloen, mat rezenten Neiegkeeten aus China an Unzeeche fir d'Erweiderung vun de Konsumentenausgaben. Dem Morgan Stanley säi Woodring weist datt d'Startevenementer vun Apple dacks zu engem "sell-the-news" Szenario resultéieren, mat Aktien ënnerperforméieren ongeféier 15 Basispunkten um Dag vum Start a bleiwen am Aklang mam Maart an de folgenden ee bis dräi Méint. Wéi och ëmmer, vergaangen Donnéeën weisen och datt Apple Aktien de Maart mat bal 14% am Duerchschnëtt an den dräi Méint virum Start gemaach hunn, a bal 19% an de sechs Méint virdrun. Dëst weist datt och wann et e méi schwaache kuerzfristeg Leeschtung ka sinn, Investisseuren, déi festhalen, kënnen d'Aktien an de sechs Méint nom Event am Duerchschnëtt ëm 8% iwwerpréiwen.

Wann Dir no vir kuckt, gesäit d'Wall Street e positiven laangfristeg Ausbléck fir Apple Aktien, awer et kéint Zäit daueren fir dës Réckwind ze materialiséieren. Et ass essentiell de potenziellen Impakt vun nidderegen Buyside Schätzungen an Erwaardungen fir flaach Sendungen op d'Aktieleeschtung vun dësem Joer ze berücksichtegen. Wärend dem Apple seng Aktiewäertung erhéicht bleift am Verglach zum historeschen Niveau, ginn et Faktore wéi eng opgehuewe Nofro an einfache Joer-iwwer-Joer Vergläicher déi Apple positionéieren fir d'Ofperformance am neie Joer.

Quellen:

- Morgan Stanley Analyst Erik Woodring

- Barclays Analyst Tim Long

- CFRA Analyst Angelo Zino

– Jefferies Analyst Andrew Uerkwitz

- Bernstein (Daten analyséiert)

- Apple's weltwäit Entwéckler Konferenz