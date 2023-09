Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage

Den héich erwaarten Mortal Kombat 1 soll geschwënn verëffentlecht ginn, an eng vun de spannendsten Offenbarunge war d'Inklusioun vum Schauspiller a Kampfkënschtler Jean-Claude Van Damme als Charakter Johnny Cage. Dem Van Damme seng Bedeelegung am Spill ass besonnesch bedeitend well hien eng Schlësselroll an der Schafung vu Mortal Kombat selwer gespillt huet.

Zréck wéi d'Entwéckler, den Ed Boon an den John Tobias, fir Midway geschafft hunn, hu se ufanks de Van Damme ukomm fir an engem Arcade-Spill ze spillen. Wéi och ëmmer, de Schauspiller huet d'Offer ofgeleent, wat dem Boon an dem Tobias dozou gefouert huet hiren eegene originelle Kampfspillprojet z'entwéckelen. Dës Entscheedung huet schlussendlech zu der Gebuert vum Mortal Kombat gefouert.

Elo, an engem rezenten Optrëtt an der Talkshow Hot Ones, huet den Ed Boon den éischte Bléck op Van Damme als Johnny Cage enthüllt. Wärend dem Interview huet de Boon d'Geschicht vum Schauspiller mat der Franchise diskutéiert wärend hien d'Hëtzt vun engem 71,000 Scoville-Eenheet waarme Fligel erlieft huet. De Boon huet verroden datt si e puer Versuche gemaach hunn de Van Damme an der Vergaangenheet involvéiert ze kréien, awer dës Kéier hunn se Gold geschloen an et fäerdeg bruecht seng Participatioun ze sécheren.

Am Snippet vum Van Damme als Cage, gesi mir hien sech virbereeden fir eng aner Versioun vum Johnny Cage a sengem Hollywood Heem ze kämpfen. De Kostüm erënnert un dem Van Damme seng jonk Deeg, besonnesch seng Rollen am Bloodsport a Kickboxer, deen den ikonesche Outfit aus engem Gürtel, Pantoffel a Spandex Shorts huet.

Mortal Kombat 1 weist och aner bekannte Promi Gesiichter, dorënner Megan Fox als Nitara, John Cena als Peacemaker, Antony Starr als Homelander, an JK Simmons als Stëmm vum Omni-Man. Dës Charaktere sinn Deel vum éischte Kombat Pack vum Spill.

D'Fans waarden op d'Verëffentlechung vum Mortal Kombat 1, deen den 19. September fir Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC an Xbox Series X lancéiere soll. Fréi Zougang ass fir fënnef Deeg verfügbar duerch d'Premium Edition, déi d'Spill enthält. , den éischte Kombat Pack, an de Jean-Claude Van Damme Johnny Cage Haut.

