De fréie Potenzial vum Digital Marketing an de Wuesstum vun der Anthology Marketing Group

D'Mary Fastenau, de Senior Partner bei der Anthology Marketing Group, reflektéiert iwwer déi fréi Deeg vum Internet a säi Potenzial fir digital Marketing. An der Mëtt vun den 90er Joren, wärend hien bei Starr Seigle Communications geschafft huet, huet de Fastenau realiséiert datt den Internet eng gläichberechtegt Plattform fir Geschäfter vun alle Gréissten ubitt fir ze konkurréiere. Si hat en "aha" Moment wéi si e virtuellen Tour vum Halekulani Hotel erstallt huet an een huet d'Presidentschaftssuite gebucht nodeems hien den Tour gesinn huet. D'Recetten, déi aus dëser Buchung generéiert goufen, hunn d'Käschte vum Bau vum Hotel Websäit ofgedeckt.

Fastenau ënnersträicht de Virdeel vum digitale Marketing fir ze testen an ze garantéieren datt Hypothesen tatsächlech relevant sinn fir richteg Leit. Och mat gutt recherchéierten Hypothesen erlaabt digital Marketing Entreprisen Daten ze sammelen an informéiert Entscheedungen op Basis vun echte Benotzerinteraktiounen ze treffen.

Starr Siegle Communications gouf schlussendlech Anthology Marketing Group am 2007. Haut ass Anthology Marketing Group en Deel vun Finn Partners, eng global Marketing- a Kommunikatiounsfirma. D'Agence representéiert verschidde Cliente wéi Hawai'i Pacific Health, Hawai'i Tourism Authority, Hawaiian Telcom, an 'Iolani School. Anthology Marketing Group ass déi gréissten integréiert Marketing- a Kommunikatiounsagentur am Staat Hawai'i ginn.

Servco Pacific Inc., gegrënnt am 1919 als Zwee-Auto Reparaturgarage op der North Shore vun Oʻahu, ass Hawaii seng gréisste privat Firma mat Operatiounen an den USA an Australien. Guidéiert vun engem Wäert-gedriwwen Geschäftsmodell, besëtzt Servco Pacific Geschäfter an Autosverdeelung an Handel, Autosdeelung, Museksinstrumenter a Venturekapital. Wéi d'Firma evoluéiert, zielt se innovativ Mobilitéitsléisungen ze bidden fir d'Bedierfnesser vun de Clienten a Gemeinschaften an Hawaii an doriwwer eraus z'erreechen.

Quellen:

- Den Hawaii Business Podcast

- Servco.com