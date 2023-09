Apple Aktionären hoffentlech fir den iPhone 15 Start Amid China Bedenken

Mat Apple's alljährlechen September Produktstart Event just ronderëm den Eck, sinn d'Investisseuren gespaant op d'Entdeckung vum héich erwaarten iPhone 15. Wéi och ëmmer, Bedenken iwwer China hunn an de leschten Deeg e Schied iwwer d'Aktie vum Tech Ris geworf. Berichter iwwer e potenzielle Verbuet vu Regierungsbeamten déi iPhonen an aner auslännesch Markengeräter op der Aarbecht zu Peking benotzen hunn e puer Onsécherheet verursaacht.

Trotz dëse Bedenken huet d'Apple Aktie gutt geschafft virun den Neiegkeeten aus China. No engem kuerzen Hit op Véierel Akommes am August, ass d'Aktie iwwer 9% an de Woche bis zum 5. September geklommen. Historesch war d'Period bis zum Apple säin alljährlechen Produkt Event bullish fir d'Aktien vun der Firma, besonnesch zënter 2016, wéi Apple ugefaang de S&P 500 besser ze maachen.

Réckbléckend op d'Leeschtung vun Apple an de Jore virdrun, gesi mir e gemëschte Rekord. Am Joer 2016 huet d'Aktie flaach gehandelt ier se bal 7% sprangen no der Medien Event. Am Joer 2017 sinn d'Aktien méi niddereg geklommen ier se eropgaange sinn fir d'Joer ofzeschléissen. Wéi och ëmmer, 2018 huet e Réckgang nom Event gesinn, während 2019 an 2020 bedeitend Gewënn erlieft hunn. Am Joer 2021 ass d'Aktie erofgaang ier se no der Manifestatioun rallyen, an am Joer 2022 ass et an der Folleg gefall.

De Produktlancéiere vun dësem Joer, bezeechent als "Wonderlust", soll eng Presentatioun vum CEO Tim Cook vum Apple Sëtz zu Cupertino, Kalifornien enthalen. Déi rezent Neiegkeeten iwwer de potenzielle Verbuet vum iPhone Gebrauch vu chinesesche Regierungsbeamten hunn nëmmen d'Erwaardung fir d'Evenement erhéicht.

Wärend dem Apple seng Aktie d'lescht Woch Verloschter gelidden huet, gesinn vill Analysten de Verkaf als iwwerbléist. Wedbush Securities, zum Beispill, mengt datt Apple d'Aktiegewënn am chinesesche Smartphone Maart méi héich ass wéi de potenziellen Impakt vun engem Regierungsverbuet. De Goldman Sachs schätzt datt sou e Verbuet ongeféier 7.5% vun der Beschäftegter Bevëlkerung vu China beaflosst an en Impakt vun 1% op Apple's Akommes huet.

Den Jim Cramer, e prominenten Investisseur, bleift weider bei senger optimistescher Vue op Apple, a seet datt Chinesesch Konsumenten ëmmer nach Apple Produkter kafen. Trotz Bedenken iwwer China, bleiwen Apple Aktionären Hoffnung fir den iPhone 15 Start a waarden op d'Ukënnegung.

