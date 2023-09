"Jean-Claude Van Damme Debuts als Johnny Cage in Mortal Kombat 1"

Mortal Kombat 1 ass agestallt fir eng spannend Besetzung vu Promi ze weisen, dorënner JK Simmons, John Cena a Megan Fox. Wéi och ëmmer, ee vun de bemierkenswäertsten Ergänzunge vum Spill ass den 80er Action Star Jean-Claude Van Damme, deen e Como-Optrëtt als Johnny Cage mécht. Serie Co-Creator Ed Boon huet d'In-Game Ähnlechkeet vum Van Damme online gedeelt, de Look vu sengem Charakter opgedeckt.

An enger interessanter Marketingbeweegung ass Boon viru kuerzem op der YouTube Show "Hot Ones" gehost vun First We Feast. Wärend sengem 14-Minute Optrëtt huet de Boon iwwer Mortal Kombat 1 an d'Geschicht vun der Serie diskutéiert, wärend hie verschidde waarm Zooss mat Pouletflügel probéiert huet. De Video huet och e puer Spillfilmer gewisen, dorënner e kuerzen Abléck vum Van Damme säi Charakter um 5:52 Mark. Am Clip pompelt de Van Damme d'Loft, dréit de Vugel, a mécht eng markant Ähnlechkeet mat sengem jéngere Selbst.

De Boon huet och eng interessant Geschicht gedeelt iwwer wéi dem Van Damme seng Engagement am Mortal Kombat 1 d'Serie voller Krees bréngt. Hien huet verroden datt d'Spill aus NetherRealm Studios hir gescheitert Versuche staamt fir e Spill ze kreéieren ronderëm de Jean-Claude Van Damme virun ongeféier 30 Joer. Trotz der éischter Resistenz vum Van Damme huet d'Team et endlech fäerdeg bruecht seng Participatioun ze sécheren, e spannende Moment fir d'Entwécklungsteam ze kreéieren.

Van Damme als Johnny Cage wäert en Deel vum Mortal Kombat 1 sengem Start-Dag Kombat Pack DLC sinn, deen den 19. September fir PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, a PC verëffentlecht gëtt.

Quellen:

- First We Feast's Hot Ones op YouTube