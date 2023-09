Investor Dan Niles Dumps Apple Shares, Wetten géint Tech Giant

By

De renomméierten Investisseur Dan Niles huet Schlagzeilen en Donneschdeg gemaach wéi hien seng Entscheedung opgedeckt huet seng Apple Aktien ze verkafen an eng bedeitend Kuerzpositioun géint den Tech Ris ze huelen. Den Niles, de Grënner a Senior Portfolio Manager vum Satori Fund, huet d'Bewegung op X (fréier Twitter) ugekënnegt a seet: "$ AAPL verkaaft & elo eis gréisste eenzeg Aktie Short."

Den Niles hat am Ufank Apple Aktien den 18. August kaaft, awer huet se e Mëttwoch ugefaang ze verkafen, andeems hien verschidde Grënn fir seng Entscheedung zitéiert. Eng Suerg, déi hien beliicht war, war de potenzielle Risiko, deen aus dem China säi Plang staamt fir e Verbuet vum iPhone Gebrauch op staatleche Firmen ze verlängeren. Dës Neiegkeet, wéi de Bloomberg bericht huet, huet zum Downward Drock op Apple's Aktie bäigefüügt, déi scho fir zwee Deeg hannereneen erofgaang ass, wat zu Verloschter iwwer 6% fir d'Woch resultéiert.

Zousätzlech huet den Niles Angscht ausgedréckt iwwer d'Erhuelung vum Huawei, enger Shenzhen-baséierter Telekommunikatiounsfirma. Huawei huet viru kuerzem säin neitste mobilen Betribssystem, HarmonyOS 4, zesumme mat engem verstäerkten AI Assistent enthüllt, wat en neien Effort signaliséiert fir säi Smartphonegeschäft ze stäerken. Den Niles gesäit dëst als eng potenziell Bedrohung fir Apple säi Maartundeel.

Ausserdeem mengt den Niles datt de Restart vu Studenteprêtbezuelungen dozou féieren datt d'Konsumenten hir Portmonni zéien, potenziell d'Nofro fir Apple seng nei iPhone Modeller beaflossen, déi am Hierscht lancéiert ginn.

Schlussendlech huet den Investisseur Bedenken iwwer Apple seng erhéngte Bewäertung uginn, wéinst sengem rezente Réckgang an de Recetten an de leschte Véierel. Den Niles huet d'Präis-zu-Akommes Verhältnis vun der Firma fir d'Joer 2023 a Fro gestallt, et mam S&P Verhältnis vergläicht a proposéiert datt Investisseuren d'Premiumwäertung vun Apple a Fro stellen.

Zesummegefaasst reflektéiert dem Dan Niles seng Entscheedung seng Apple Aktien ze verkafen a géint d'Firma ze wetten Bedenken iwwer de potenzielle Verbuet vu China, dem Huawei seng Erhuelung, d'potenziell Dämpfung vun der Konsumentefuerderung, an dem Apple seng erhéngte Bewäertung am Verglach zu senger rezenter finanzieller Leeschtung. Als wäit gefollegt Investisseur huet den Niles seng Beweegung op d'Erausfuerderungen a Risiken opmierksam gemaach, déi vun enger vun de wäertvollsten Technologiefirmen op der Welt konfrontéiert sinn.

