D'Harvard University's Graduate School of Education soll den nächste Mount den Center for Digital Thriving opmaachen, e Fuerschungszentrum deen d'digitale Wuelbefannen vun Teenager ënnersicht. Den Zentrum wäert mat Universitéiten, mental Gesondheetsspezialisten, Educateuren a Familljen kollaboréieren fir Fuerschung ze maachen an Abléck an d'Auswierkunge vun der Technologie op d'psychologesch an emotional Wuelbefannen vu Jugendlechen ze kréien.

Ee vun den Haaptziler vum Zentrum ass d'Erausfuerderungen an d'Méiglechkeeten ze verstoen, déi d'Technologie de jonke Leit bitt. D'Fuerscher zielen ze entdecken wéi d'Benotzung vun digitale Geräter a Plattformen verschidden Aspekter vum Liewen vun Teenager beaflosst, dorënner hir mental Gesondheet, sozial Bezéiungen an akademesch Leeschtung.

Andeems Dir d'digitale Gewunnechten vun Teenager studéiert, hofft den Zentrum Strategien an Interventiounen z'identifizéieren déi e positiven digitale Wuelbefannen kënne förderen. Dëst kéint d'Erzéihung vun Elteren, Educateuren an Teenager selwer iwwer gesond digital Gewunnechten involvéieren, wéi och Tools a Ressourcen entwéckelen déi hir Onlineerfarungen verbesseren kënnen.

D'Fuerschungsresultater vum Zentrum wäerte wäertvoll sinn net nëmme fir Elteren an Educateuren, awer och fir Politiker an Technologiefirmen. Et wäert evidenzbaséiert Abléck an d'Effekter vun der Technologie op Teenager ubidden an hëlleft d'Entwécklung vu Politiken a Richtlinnen z'informéieren, déi verantwortlech a profitabel Notzung vun digitale Plattformen förderen.

Insgesamt zielt den Center for Digital Thriving op der Harvard University d'Lück tëscht Fuerschung an Praxis am Beräich vum digitale Wuelbefannen ze iwwerbrécken. Andeems Dir rigoréis Fuerschung ausféiert a mat verschiddenen Akteuren engagéiert, probéiert et e bessert Verständnis vun der komplexer Bezéiung tëscht Teenager an Technologie ze kreéieren an zu der Entwécklung vu Strategien bäizedroen, déi hiert Wuelbefannen am digitalen Zäitalter verbesseren.

