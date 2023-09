Irland ëmfaasst Cashless Trend: Wat heescht et fir Konsumenten?

Iresch Clientë ginn ëmmer méi gefrot elektronesch ze bezuelen amplaz Cash ze benotzen. Vill Entreprisen, dorënner Ryanair a Lifestyle Buttek Oliver Bonas, hu gewielt komplett cashless ze goen. Am Joer 2022 goufen 54% vun den Transaktiounen an Irland mat Cash bezuelt, am Verglach zu Länner wéi Italien, Spuenien an Däitschland wou d'Barverbrauch nach ëmmer méi héich war.

De Beweegung Richtung digital Bezuelungen bréngt Komfort an eliminéiert d'Noutwendegkeet fir Cash ze droen, awer et mécht och Bedenken. Privatsphär ass e wesentlechen Thema, mat Suergen iwwer digital Déifstall, Bedruch, an d'Deelen vu perséinlechen Informatioun. Cash bleift wesentlech fir déi digital marginaliséiert a vulnérabel. Et bitt eng Noutfall wann elektronesch Bezuelsystemer versoen, an et bitt méi Kontroll iwwer Ausgabeskäschte, besonnesch wann Dir ausserhalb vun der Eurozon reest.

Trotz der Komfort vun digitale Bezuelungen, gesetzlech Ausschreiwungsgesetzer erfuerderen d'Geschäfter net ëmmer Cash ze akzeptéieren. Am Joer 2010 huet d'Europäesch Kommissioun "obligatoresch Akzeptanz" vu Cash an der Eurozon recommandéiert, awer et erlaabt och Ausnahmen. Ubidder kënnen Cash an aussergewéinlechen Ëmstänn refuséieren, sou wéi d'Siidlung vun enger Schold vu manner wéi 5 € mat enger € 200 Notiz ze bidden. An Irland gëtt d'Benotzung vu Bargeld vum Vertragsrecht regéiert, an d'Geschäfter kënnen ënner bestëmmten Ëmstänn d'Bezuelung vun Cash refuséieren.

Iwwerdeems de Beweegung Richtung eng cashless Gesellschaft Virdeeler bitt, ass et wichteg d'Implikatioune fir verschidde Gruppe vu Konsumenten ze berücksichtegen. Privatsphär an Accessibilitéit bleiwen kritesch Faktoren am lafende Transitioun.

Quellen: Zentralbank vun Irland, Europäesch Kommissioun